Confirmaron a Ángela Leiva, Márama y Uriel Lozano como números centrales de la 47ª Fiesta Nacional de la Citricultura

Como es tradición, la fiesta contará con la Expo Citrus, donde productores, instituciones y organismos vinculados al sector mostrarán innovaciones, proyectos y actividades relacionadas a la citricultura. Además, habrá stands de emprendedores, gastronomía, elección de soberanas, actividades recreativas y una grilla artística que combina talentos locales con figuras de alcance nacional.

Artistas destacados

De acuerdo a lo informado a 7Paginas, la edición 2025 ya tiene confirmados a sus principales números musicales, de Ángela Leiva, que actuará el viernes 5 de diciembre, Márama, la banda uruguaya sensación, será el show central del sábado 6 y Uriel Lozano, reconocido referente de la cumbia santafesina, cerrará la fiesta el domingo 7.

Entradas y bono contribución

Para quienes deseen disfrutar las tres noches, estará disponible un bono contribución de $20.000, que además permitirá participar del sorteo de importantes premios: Un automóvil VW Polo Track MY 2025, Un viaje a Brasil para dos personas, Un televisor LED de 55”,

También se podrá ingresar con entradas generales diarias, cuyo valor será de $9.000, aunque sin participación en los sorteos. Las sillas estarán disponibles por $15.000, por orden de llegada.

Los jubilados abonarán el 50% del valor de la entrada diaria, mientras que los menores de 12 años ingresarán de manera gratuita.

En los próximos días se darán a conocer los puntos de venta tanto del bono contribución como de las entradas generales.

Con una combinación de tradición, música y participación comunitaria, la Fiesta Nacional de la Citricultura se prepara para recibir a miles de visitantes y celebrar, una vez más, la identidad citrícola de Concordia