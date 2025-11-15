7PAGINAS

Sábado 15 de noviembre de 2025
Confirmaron a Ángela Leiva, Márama y Uriel Lozano como números centrales de la 47ª Fiesta Nacional de la Citricultura

Concordia se prepara para vivir uno de los eventos más emblemáticos de su calendario cultural y productivo: la 47ª Fiesta Nacional de la Citricultura, que tendrá lugar el 5, 6 y 7 de diciembre en el Parque Central “Viñedos Moulins”. La celebración, que rinde homenaje a una de las actividades económicas más representativas de la región, llega con una amplia agenda de propuestas para toda la familia.
Como es tradición, la fiesta contará con la Expo Citrus, donde productores, instituciones y organismos vinculados al sector mostrarán innovaciones, proyectos y actividades relacionadas a la citricultura. Además, habrá stands de emprendedores, gastronomía, elección de soberanas, actividades recreativas y una grilla artística que combina talentos locales con figuras de alcance nacional.

Artistas destacados

De acuerdo a lo informado a 7Paginas, la edición 2025 ya tiene confirmados a sus principales números musicales, de Ángela Leiva, que actuará el viernes 5 de diciembre, Márama, la banda uruguaya sensación, será el show central del sábado 6 y Uriel Lozano, reconocido referente de la cumbia santafesina, cerrará la fiesta el domingo 7.

Entradas y bono contribución

Para quienes deseen disfrutar las tres noches, estará disponible un bono contribución de $20.000, que además permitirá participar del sorteo de importantes premios: Un automóvil VW Polo Track MY 2025, Un viaje a Brasil para dos personas, Un televisor LED de 55”,

También se podrá ingresar con entradas generales diarias, cuyo valor será de $9.000, aunque sin participación en los sorteos. Las sillas estarán disponibles por $15.000, por orden de llegada.

Los jubilados abonarán el 50% del valor de la entrada diaria, mientras que los menores de 12 años ingresarán de manera gratuita.

En los próximos días se darán a conocer los puntos de venta tanto del bono contribución como de las entradas generales.

Con una combinación de tradición, música y participación comunitaria, la Fiesta Nacional de la Citricultura se prepara para recibir a miles de visitantes y celebrar, una vez más, la identidad citrícola de Concordia