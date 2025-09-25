Confirmaron a Marcelo Flores como organizador de la Maratón de Reyes 2026

La tradicional competencia no solo representa un fuerte símbolo cultural y social para los concordienses, sino que además genera un importante impacto económico a través del turismo, la gastronomía y el comercio local.

La coordinación general estará a cargo de la Subsecretaría de Deportes, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Humano, mientras que la organización se desarrollará mediante un convenio firmado con Marcelo Flores, organizador de ediciones anteriores.

Desde el Municipio señalaron que la decisión de convocar a Flores se basó en su amplia trayectoria, la experiencia acumulada en competencias previas y el objetivo de garantizar una organización de calidad, con proyección nacional y beneficios económicos para la ciudad.

“Lo que buscamos es garantizar excelencia en la organización y que la Maratón de Reyes siga creciendo y siendo un orgullo para todos los concordienses”, destacaron desde la organización.

La Secretaría de Desarrollo Humano cumplirá además un rol activo en la colaboración y el control de cada etapa preparatoria, reforzando el trabajo conjunto que permitirá que Concordia vuelva a estar en el centro del calendario atlético argentino.