Confirmaron el calendario de feriados 2026 y habrá tres fines de semana XXL

La decisión quedó establecida en la Resolución 164/2025 de la Jefatura de Gabinete de Ministros, firmada por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni. En la normativa se fijan tres días no laborables con fines turísticos para el próximo año: el lunes 23 de marzo, el viernes 10 de julio y el lunes 7 de diciembre.

Estas jornadas se suman al esquema habitual de feriados nacionales y permiten la conformación de fines de semana largos y extra largos al combinarse con feriados inamovibles o trasladables, generando así mayores oportunidades para el descanso y el movimiento turístico.

El marco legal y el impacto esperado

La medida se sustenta en la Ley 27.399, que regula el régimen de feriados y días no laborables en la Argentina y faculta al Poder Ejecutivo a establecer hasta tres jornadas anuales con fines turísticos, siempre que coincidan con días lunes o viernes.

Según los fundamentos oficiales, el objetivo principal es incentivar el turismo interno, promover el consumo y generar un impacto positivo en la actividad económica de los destinos turísticos, especialmente en períodos fuera de la temporada alta, beneficiando a sectores vinculados a la hotelería, la gastronomía y los servicios.

El calendario de feriados 2026

Además de los tres días no laborables con fines turísticos, el calendario 2026 incluye feriados inamovibles y trasladables que permitirán planificar con anticipación descansos y viajes. Entre las principales fechas se encuentran:

1° de enero: Año Nuevo

16 y 17 de febrero: Carnaval

24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia

2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas

3 de abril: Viernes Santo

1° de mayo: Día del Trabajo

9 de julio: Día de la Independencia

8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María

25 de diciembre: Navidad