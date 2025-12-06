Confirmaron el primer caso de sarampión en Entre Ríos y activaron el protocolo sanitario

Ante la sospecha inicial, el protocolo de actuación se activó de manera inmediata, poniendo en marcha todas las acciones de control y vigilancia epidemiológica previstas para este tipo de enfermedades.

En este marco, este sábado se reunió de manera urgente la Comisión Ministerial Asesora para la Vigilancia y Control del Sarampión, creada por Resolución Ministerial N° 3231 de 2025, con el objetivo de evaluar en detalle la situación epidemiológica y definir los próximos pasos a seguir. Del encuentro participaron las direcciones generales de Epidemiología, Hospitales, Primer Nivel de Atención y Comunicación y Relaciones Institucionales; la Dirección Materno Infanto Juvenil; y equipos técnicos del Departamento de Vigilancia Epidemiológica, del Laboratorio Central de Epidemiología, del Programa Ampliado de Inmunizaciones, de la Residencia de Epidemiología y los equipos locales de salud de Santa Elena, que se encuentran trabajando en el seguimiento del caso.

El director general de Epidemiología, Diego Garcilazo, remarcó la importancia de una acción rápida y coordinada: “Desde la sospecha se inició el aislamiento del paciente, el control de carnets de vacunación y la vigilancia de posibles síntomas en los contactos estrechos”. Además, adelantó que el próximo lunes el equipo de Vigilancia reforzará la investigación epidemiológica, evaluará nuevas tomas de muestras y continuará con las acciones de bloqueo sanitario.

Desde la cartera sanitaria provincial también se confirmó a 7Paginas que se mantiene contacto permanente con el Ministerio de Salud de Santa Fe, debido a que el paciente posee antecedente de viaje a la localidad de Casilda, y con la Dirección de Epidemiología del Ministerio de Salud de la Nación para coordinar las acciones previstas en el protocolo nacional. Asimismo, el área de Acción Social de la Municipalidad de Santa Elena se encuentra brindando asistencia a la familia.

Detalles del caso

El paciente es un niño de dos años, residente en una zona rural de Santa Elena, que cuenta con una dosis de la vacuna triple viral aplicada en noviembre de 2024 y no presenta comorbilidades. El inicio de los síntomas se registró a fines de noviembre, con fiebre, exantema generalizado y síntomas respiratorios altos.

El menor realizó la primera consulta médica en el Centro Pediátrico Santa Elena, sin requerir internación. Ante la sospecha de sarampión, se activó de inmediato el protocolo sanitario, se dio intervención a las autoridades provinciales, se enviaron las muestras para su confirmación y se iniciaron las medidas de bloqueo. Actualmente, el niño se encuentra clínicamente estable, en aislamiento domiciliario junto a su núcleo familiar, con seguimiento permanente del equipo de salud.

Desde el Ministerio de Salud de Entre Ríos recordaron a la población la importancia de mantener completos los esquemas de vacunación y de consultar de manera inmediata ante la aparición de fiebre y exantema, evitando el contacto con otras personas hasta recibir la adecuada orientación sanitaria. La detección temprana y la prevención son claves para evitar la propagación de la enfermedad, subrayaron.

Con información de prensa provincial

Redacción de 7Paginas