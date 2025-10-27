7PAGINAS

Lunes 27 de octubre de 2025
Confirmaron jurados de Río de Janeiro y São Paulo para el Carnaval de Concordia 2026

El Ente Permanente de Carnaval anunció oficialmente la nómina de jurados que integrarán la Edición 2026 del Carnaval de Concordia, tras la elección realizada por los representantes de las distintas comparsas. Serán 36 los evaluadores encargados de calificar los diferentes rubros artísticos y técnicos del espectáculo, garantizando una evaluación integral, objetiva y transparente.
Entre las principales novedades se destaca la presencia de reconocidos referentes internacionales del samba, provenientes de Brasil, quienes aportarán su experiencia y jerarquizarán aún más la competencia. Entre ellos, sobresalen Mestre Marcelo Santos, de Río de Janeiro, junto a Mestre Moleza y Rafa, ambos de São Paulo.

La participación de estos prestigiosos jurados será posible gracias a un convenio celebrado con la agencia Al Mundo, sede Concordia, que colaborará con el traslado y la logística para su presencia en el evento. Este acuerdo refuerza los lazos culturales entre Argentina y Brasil, dos países con una profunda tradición carnavalera.

Desde el Ente Permanente destacaron a 7Paginas que la incorporación de figuras internacionales ratifica el crecimiento y la proyección del Carnaval de Concordia, posicionándolo entre los más importantes y apasionantes del país. “Cada año seguimos elevando el nivel artístico y profesional de nuestro carnaval, gracias al compromiso de las comparsas y de toda la comunidad”, expresaron.

Finalmente, el organismo felicitó a todos los jurados seleccionados y agradeció la participación activa de las comparsas en el proceso de elección, que fortalece la transparencia, el profesionalismo y el prestigio del carnaval concordiense, un evento que año tras año atrae la atención de miles de visitantes y amantes del ritmo, el color y la alegría.