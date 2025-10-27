Confirmaron jurados de Río de Janeiro y São Paulo para el Carnaval de Concordia 2026

Entre las principales novedades se destaca la presencia de reconocidos referentes internacionales del samba, provenientes de Brasil, quienes aportarán su experiencia y jerarquizarán aún más la competencia. Entre ellos, sobresalen Mestre Marcelo Santos, de Río de Janeiro, junto a Mestre Moleza y Rafa, ambos de São Paulo.

La participación de estos prestigiosos jurados será posible gracias a un convenio celebrado con la agencia Al Mundo, sede Concordia, que colaborará con el traslado y la logística para su presencia en el evento. Este acuerdo refuerza los lazos culturales entre Argentina y Brasil, dos países con una profunda tradición carnavalera.

Desde el Ente Permanente destacaron a 7Paginas que la incorporación de figuras internacionales ratifica el crecimiento y la proyección del Carnaval de Concordia, posicionándolo entre los más importantes y apasionantes del país. “Cada año seguimos elevando el nivel artístico y profesional de nuestro carnaval, gracias al compromiso de las comparsas y de toda la comunidad”, expresaron.

Finalmente, el organismo felicitó a todos los jurados seleccionados y agradeció la participación activa de las comparsas en el proceso de elección, que fortalece la transparencia, el profesionalismo y el prestigio del carnaval concordiense, un evento que año tras año atrae la atención de miles de visitantes y amantes del ritmo, el color y la alegría.