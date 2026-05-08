Confirmaron la fecha de la 8ª edición del FICER en Entre Ríos

“El FICER es una política cultural estratégica para fortalecer la producción audiovisual y proyectar la identidad entrerriana”, afirmó el ministro Manuel Troncoso, y subrayó que se trata de una herramienta clave para consolidar a Entre Ríos como un polo audiovisual y generar oportunidades concretas para el sector.

La convocatoria impulsada desde la cartera de Gobierno y Trabajo, permanecerá abierta hasta el 5 de agosto inclusive para las competencias de cortometrajes entrerrianos y largometrajes nacionales.

A lo largo de sus ediciones, el festival se consolidó como una referencia del circuito cinematográfico argentino, con proyección nacional e internacional. Su perfil combina exhibición y desarrollo, con una programación que integra cine argentino e internacional y mantiene un rasgo distintivo: la participación activa del público en un esquema de acceso libre y gratuito.

“Buscamos que el festival continúe creciendo como espacio de encuentro para el cine y la cultura en Entre Ríos, ampliando su alcance y generando nuevas experiencias para las audiencias”, señaló Maximiliano Schonfeld, presidente del Instituto Autárquico Audiovisual de Entre Ríos (IAAER). Y agregó: “Es un ámbito de referencia para la cultura federal que interpela, reflexiona, debate y pone en valor la creatividad, la pasión y el amor por lo que hacemos”, agregó.

Competencias y programación

La octava edición incluirá dos secciones competitivas —largometrajes nacionales y cortometrajes entrerrianos— junto a panoramas regionales, cine internacional, actividades de formación, propuestas para infancias, música en vivo y la presencia de invitados especiales.

Convocatorias abiertas

Las inscripciones para ambas competencias estarán vigentes hasta el 5 de agosto. En el caso de los cortometrajes entrerrianos, se exige una residencia mínima de tres años en la provincia; para largometrajes nacionales, tres años de ciudadanía o residencia en el país.

Se admitirán obras de ficción, animación o documental finalizadas entre el 1 de enero de 2025 y el 5 de agosto de 2026 inclusive. Los cortometrajes deberán tener una duración máxima de 15 minutos y los largometrajes, una duración mínima de 60 minutos.

Las inscripciones se realizan a través de los formularios disponibles en el sitio oficial del festival, donde también se pueden consultar las bases y condiciones.

El público, en el centro de la escena

Durante seis jornadas, el FICER desplegará una agenda que incluirá proyecciones, talleres, charlas, espacios para infancias y adolescencias, patio gastronómico y actividades interdisciplinarias. El diseño del festival vuelve a poner el foco en la experiencia del público, que participa mediante el voto en las distintas competencias.

Con una programación diversa y acceso gratuito, la edición 2026 refuerza su posicionamiento como plataforma de exhibición, formación y circulación para el cine entrerriano, regional y nacional.

Inscripciones

La inscripción se realiza a través de formularios disponibles en www.ficer.com.ar donde además se encuentran las bases y condiciones para su participación.

LARGOMETRAJES ARGENTINOS

Link formulario: Largometrajes

CORTOMETRAJES ENTRERRIANOS

Link formulario: Cortometrajes

Con información de prensa provincial

Redaccion de 7Paginas