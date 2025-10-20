Confirmaron la identidad de la menor asesinada durante una fiesta en Paraná

El trágico episodio ocurrió pasadas las 4:30 de la madrugada, cuando una discusión entre jóvenes en el marco de una fiesta derivó en una violenta pelea que se trasladó a la vía pública. De acuerdo con los testimonios recolectados por la División Homicidios de la Policía de Entre Ríos, varios asistentes comenzaron a arrojar piedras mientras otros se retiraban en motocicletas. En ese contexto, uno de los jóvenes efectuó varios disparos, y uno de los proyectiles impactó en la sien de Jazmín, quien iba como acompañante en otra moto.

La adolescente fue trasladada de urgencia al Hospital San Martín, donde los médicos intentaron reanimarla, pero falleció a los pocos minutos debido a la gravedad de la herida.

El jefe de la Jefatura Departamental Paraná, Carlos Schmunk, confirmó que “la víctima y los autores de los disparos eran conocidos y existía parentesco entre ellos”. En tanto, la Policía detuvo a un joven de 21 años, identificado como J.J.L.M., quien fue señalado como el presunto autor del disparo fatal. Además, se secuestró el arma utilizada y la motocicleta involucrada en el hecho.

La investigación quedó a cargo de la Fiscalía de Paraná, que caratuló la causa como homicidio. El jefe de la División Homicidios, Miguel Delavalle, indicó que no se descarta la utilización de una segunda arma de fuego, por lo que las pericias técnicas resultarán determinantes.

El procedimiento en la escena fue encabezado por personal de la División Homicidios y Policía Científica, bajo la supervisión del especialista en ecopometría Iván Verón, quien coordinó las tareas de recolección de evidencias, levantamiento de pruebas y toma de testimonios. También se analizan cámaras de seguridad de la zona para reconstruir los momentos previos y posteriores al ataque.

El crimen de Jazmín Ayesha González ha generado profunda consternación en Paraná, donde familiares, amigos y vecinos reclaman justicia por la joven que perdió la vida en medio de una madrugada marcada por la violencia.