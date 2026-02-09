Confirmaron que Entre Ríos tendrá stand propio en la Expoagro 2026

La presentación oficial del espacio entrerriano se llevó a cabo este lunes en Casa de Gobierno, donde se destacó la participación de empresas vinculadas al campo, la agroindustria, la economía del conocimiento y el desarrollo tecnológico.

En ese marco, la secretaria de Comercio, Minería y Desarrollo Emprendedor, Noelia Zapata, subrayó la relevancia de la feria: “Es una de las exposiciones más importantes para la industria, el comercio y toda la actividad agropecuaria, como así también para la industria del conocimiento. Desde el Gobierno de Entre Ríos queremos que las empresas no pierdan la oportunidad de inscribirse y participar”.

Por su parte, la coordinadora general de Gestión del Ministerio de Desarrollo Económico, Paula Vicari, adelantó que este año la presencia provincial será reforzada. “La apuesta va a ser aún mayor, con un stand más amplio que el de 2025, lo que nos permitirá convocar a más empresas para que puedan mostrar los servicios y productos que ofrecen”, explicó.

Vicari también señaló que el espacio contará con una sala destinada a charlas y conferencias, cuya agenda se encuentra en etapa final de organización. “Estarán principalmente vinculadas a la agroindustria, la AgTech y la producción agrícola sustentable, ejes que queremos promover desde la Provincia”, indicó.

En tanto, el director de Economía del Conocimiento, Matías Ruiz, remarcó la importancia estratégica de Expoagro para las firmas participantes. “Es una gran oportunidad para vincularse con nuevos clientes y con toda la cadena productiva. Desde la Secretaría de Modernización estamos trabajando junto al Ministerio de Desarrollo Económico para sumar el aporte de empresas tecnológicas y grupos de investigación entrerrianos, que ya participaron en la edición anterior”, afirmó.

Las actividades se desarrollarán en el Autódromo de San Nicolás, ubicado sobre la Ruta Nacional 9, kilómetro 225, en la provincia de Buenos Aires. Durante cuatro jornadas, Expoagro reunirá a compradores, vendedores, entidades financieras y rondas de negocios nacionales e internacionales, además de exhibir las últimas innovaciones en maquinaria agrícola, semillas, ganadería, fitosanitarios y servicios para la agroindustria.

Los horarios de la muestra serán de 8:30 a 18:30 del martes 10 al jueves 12 de marzo, y de 8:30 a 15:00 el viernes 13.

Desde la organización se informó a 7Paginas, que las inscripciones para las empresas entrerrianas interesadas en participar estarán abiertas hasta el viernes 13 de febrero inclusive.