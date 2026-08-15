Conflicto con la fábrica Egger: convocan a los vecinos del barrio Las Tejas a una reunión clave

La comunidad de los barrios Las Tejas, El Martillo y zonas aledañas sostienen desde hace tiempo un firme reclamo frente a los problemas de contaminación ambiental atribuidos a la fábrica Egger. En el marco de este proceso, la comisión de vecinos formalizó una invitación a una reunión abierta y comunitaria para dar a conocer información de alta sensibilidad e importancia sobre la situación ambiental que afecta a la zona.

A través de un comunicado remitido a 7Páginas, los referentes vecinales explicaron que durante los últimos meses mantuvieron la vía del diálogo y participaron en diversos encuentros con representantes de la firma industrial y autoridades gubernamentales. Sin embargo, en paralelo decidieron encarar una investigación propia y tomar muestras del material suspendido en distintas viviendas para someterlas al dictamen de un laboratorio independiente.

Con los informes técnicos ya en mano, la comunidad resolvió convocar a todas las familias de la zona para presentar las conclusiones del estudio.

«Hoy ya contamos con los resultados y, por la importancia y sensibilidad de esta información, creemos que corresponde compartirlos con todos los vecinos de manera clara, responsable y transparente», expresaron los organizadores.

Asimismo, remarcaron el espíritu del encuentro: «Nuestro objetivo no es generar alarma, sino que cada familia pueda conocer la información, hacer sus preguntas y estar al tanto de lo que sucede en nuestro barrio. Durante la reunión vamos a explicar qué se analizó, cuáles fueron los resultados, qué alcance tienen y cuáles entendemos que deberían ser los próximos pasos a seguir como comunidad».

Los vecinos indicaron que la convocatoria es para este lunes 17 de agosto a las 16:00 hs en el salón de la Capilla del Barrio Las Tejas