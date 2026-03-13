Conflicto con la planta Egger: aseguran que las partículas detectadas en zonas cercanas no son tóxicas

Durante el encuentro, la compañía brindó información actualizada sobre los estudios de toxicidad del aire, los ajustes operativos realizados en las últimas semanas y el plan de inversiones previsto para continuar mejorando el desempeño ambiental de la planta.

Según se informó a 7Paginas, la empresa presentó los resultados de las mediciones de calidad del aire realizadas durante el último mes por laboratorios externos certificados. De acuerdo a esos informes, los análisis fueron favorables y ratifican lo expuesto en la reunión anterior: las partículas de fibra de madera detectadas en zonas cercanas a la planta no son tóxicas, no generan daños a la salud y no afectan la calidad del aire.

Desde la firma indicaron además que el plan de monitoreo continuará realizándose de manera mensual durante los próximos meses para seguir evaluando la situación ambiental.

En otro tramo de la reunión, Egger detalló los ajustes y mejoras operativas implementadas durante febrero, que permitieron optimizar el funcionamiento del sistema de captación de partículas. Según precisaron, estas acciones lograron reducir en más de un 30% el material particulado que podría dispersarse fuera del sistema.

Asimismo, la empresa anunció un plan de inversiones para los próximos meses que contempla la incorporación de un nuevo filtro adicional, con el objetivo de fortalecer la eficiencia del sistema de captación de partículas de madera y continuar mejorando el desempeño ambiental de la planta.

Toda la información presentada durante el encuentro será incorporada al Expediente N° 1361773, el cual se encuentra disponible para consulta pública y reúne las acciones que se vienen desarrollando desde diciembre de 2025 hasta la actualidad.

Durante la reunión, los vecinos presentes realizaron distintas consultas respecto a los estudios y las medidas adoptadas. En ese marco, se acordó mantener el diálogo abierto y realizar una nueva reunión de seguimiento durante el mes de abril para continuar evaluando la situación.