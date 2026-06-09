Conflicto en Granja Tres Arroyos: el gobierno provincial reforzará la asistencia y contención a los 900 trabajadores afectados

El Gobierno de Entre Ríos ratificó su activa intervención en el severo conflicto laboral que atraviesa la firma avícola Granja Tres Arroyos. Tras la reciente audiencia conciliatoria convocada por la Secretaría de Trabajo para destrabar las medidas de fuerza, el ministro de Gobierno y Trabajo, Manuel Troncoso, encabezó este lunes una reunión clave con las cúpulas de los tres gremios directamente afectados con el objetivo de delinear un enérgico programa de contención social y económica.

Segun se informo a 7Paginas, del encuentro, desarrollado en la capital provincial, participó también el secretario de Trabajo, Mariano Camoirano, junto a los dirigentes sindicales de los sectores de la Alimentación, de la Carne y Molineros. La premisa del encuentro fue escuchar las urgencias de las bases y operativizar las respuestas del Estado ante el cese o la disminución de las actividades de la planta.

Un paquete de medidas para sostener el bolsillo de los operarios

Durante el cónclave, el ministro Troncoso detalló los alcances del programa de emergencia que dispuso el Ejecutivo por instrucción directa del gobernador Rogelio Frigerio para aliviar el impacto de la crisis en las familias trabajadoras:

Subsidios personales: Se otorgará una asistencia financiera directa y extraordinaria para cada uno de los trabajadores afectados de la planta.

Tarifa de luz social diferenciada: Se implementará un esquema subsidiado en las boletas de energía eléctrica para los hogares de los empleados involucrados.

Asistencia alimentaria: Se garantizó la continuidad y el refuerzo de los módulos de asistencia alimentaria por parte del Ministerio de Desarrollo Humano.

«Hoy, en la reunión con los trabajadores, se les ofreció seguir con la asistencia y la contención social. El gobernador ha sido muy claro: si bien se trata de una relación laboral del ámbito privado entre sindicatos y empresa, termina siendo una cuestión de Estado porque hay 900 puestos de trabajo involucrados», argumentó Troncoso en declaraciones compartidas con 7Paginas.

Salvataje a la empresa: moratorias con ENERSA y ATER

Por otra parte, las autoridades provinciales repasaron las gestiones realizadas la semana pasada ante el directorio de Granja Tres Arroyos, en las cuales participó personalmente el gobernador Frigerio. Con el propósito de viabilizar la continuidad de la firma y proteger las fuentes laborales, la provincia le propuso formalmente a la empresa un agresivo plan de reestructuración de sus pasivos.

El paquete de auxilio financiero del Estado entrerriano para la firma contempla planes de pago flexibles y moratorias especiales para cancelar las deudas que la avícola mantiene con la empresa de energía eléctrica estatal (ENERSA) y con la Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER).

Con estas cartas sobre la mesa, el Gobierno provincial busca ganar previsibilidad durante el período en que rija la conciliación obligatoria, exigiendo que tanto la patronal como los frentes gremiales acerquen posiciones para evitar despidos masivos y garantizar la sustentabilidad de una de las industrias más importantes del entramado productivo entrerriano.