Conflicto en PAMI Concordia: “Los veteranos de guerra de Malvinas nos sentimos abandonados”, sostuvo Luis Balbuena

La decisión de finalizar la cobertura del Sanatorio Concordia para los afiliados del PAMI continúa generando preocupación en distintos sectores de la región. Entre quienes manifestaron su inquietud se encuentran los veteranos de la Guerra de Malvinas, quienes aseguran sentirse nuevamente desprotegidos ante las dificultades para acceder a la atención médica.

Luis Balbuena, excombatiente y vecino de la ciudad de Federación, dialogó con 7Paginas y expresó su malestar por la situación. El veterano, de 64 años y próximo a jubilarse, señaló que el conflicto afecta especialmente a quienes residen en ciudades donde la atención de especialistas es limitada.

“Volvimos a tener un problema con nuestra mutual y estamos totalmente desprotegidos los veteranos de Malvinas”, expresó.

Balbuena explicó que los excombatientes cuentan en Entre Ríos con coberturas de salud, pero aseguró que existen serias dificultades para conseguir especialistas y profesionales que atiendan a los afiliados.

“En Federación no tenemos prácticamente nada y en Chajarí tampoco. Son muy pocos, contados con los dedos, los profesionales que atienden a veteranos de guerra”, manifestó.

“Era lo único que nos estaba atendiendo en Concordia”

El excombatiente sostuvo que la noticia sobre la finalización de la atención a afiliados del PAMI en el Sanatorio Concordia impactó directamente en los veteranos de la región.

“Nos enteramos de que lo único que nos estaba atendiendo en Concordia era el Sanatorio Concordia. Para nosotros esto duele mucho porque realmente necesitamos esa atención”, señaló.

Balbuena explicó que, con el paso de los años, las necesidades sanitarias de muchos excombatientes son cada vez mayores.

“Tenemos nuestros medicamentos y muchos veteranos tienen tratamientos especiales. La edad también nos está castigando cada vez más y quedar sin una cobertura social es algo muy grave”, sostuvo.

Sin embargo, aclaró que la preocupación no se limita solamente a los veteranos de guerra.

“Yo estoy hablando en nombre de los veteranos, pero también pienso en nuestros abuelos, que ganan una miseria y son mayores que nosotros. Hay muchos que no pueden pagar un plus ni recurrir a una atención privada. Esto es una vergüenza total”, cuestionó.

El Hospital Masvernat como alternativa

Ante las dificultades para acceder a prestaciones médicas privadas, Balbuena destacó el rol fundamental que cumple el Hospital Delicia Concepción Masvernat de Concordia para los habitantes de Federación y otras localidades de la región.

“Agradecemos a Dios tener un hospital como el Masvernat. A pesar de ser un hospital regional, muchas veces nos soluciona muchos problemas. La gente de Federación y de Chajarí que se atiende allí está muy conforme con la atención”, expresó.

Al mismo tiempo, remarcó la importancia de contar con ese centro de salud, especialmente para los habitantes de Federación, donde aseguró que existe una importante falta de especialistas.

“¿Qué pasaría si no tuviéramos un hospital como el Masvernat? A veces no valoramos lo que tenemos. En Federación tenemos que recurrir a otros lugares porque no contamos con especialistas”, afirmó.

Convocatoria y reclamo ante el PAMI

Balbuena destacó la manifestación que se realizaron días atrás frente a la sede del PAMI en Concordia, con la participación de veteranos de guerra y otros sectores afectados por la situación.

El objetivo, explicó, es reclamar respuestas y conocer qué soluciones se ofrecerán ante la pérdida de cobertura en el Sanatorio Concordia.

Sin embargo, el excombatiente expresó su preocupación porque, según indicó, los reclamos realizados durante los últimos años no siempre se han traducido en soluciones concretas.

En ese sentido, adelantó que los veteranos podrían impulsar una nueva convocatoria a nivel nacional para visibilizar los problemas que enfrentan en materia de atención y cobertura de salud.

“Nos sentimos abandonados”

Consultado sobre el acompañamiento del Estado a quienes combatieron en la Guerra de Malvinas, Balbuena fue contundente.

“Nosotros venimos sintiéndonos abandonados desde hace tiempo. No queremos que nos reconozcan más de lo que corresponde, simplemente queremos tener una cobertura de salud como corresponde, que es lo principal”, expresó.

El veterano señaló que algunos excombatientes todavía pueden afrontar el pago de un plus o una consulta médica privada, pero advirtió que la situación es diferente para muchos otros.

“Estamos desprotegidos a nivel nacional. Todos los días está muriendo un veterano y muchas veces por falta de atención médica o por falta de atención del Estado”, manifestó.

Finalmente, Balbuena insistió en que el reclamo de los veteranos de guerra no busca privilegios, sino garantizar una adecuada cobertura de salud.

“Nosotros no pedimos nada extraordinario. Solamente queremos que nos den la cobertura que corresponde. Después de tantos años, sentimos que seguimos teniendo que luchar para conseguir algo tan básico como la atención médica”, concluyó.

Redacción de 7Paginas