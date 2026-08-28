Conflicto por la atención en el Sanatorio Concordia: jubilados denuncian que no los dejaron ingresar a una reunión en PAMI

La situación generada en torno a la atención médica de los afiliados de PAMI en Concordia sumó un nuevo capítulo luego de que la Mesa Coordinadora de Jubilados y Pensionados Plaza 25 de Mayo denunciara que sus representantes no pudieron ingresar a una reunión convocada por la delegación local del organismo.

Según informaron a 7Páginas, integrantes de la organización se hicieron presentes este jueves 27 de agosto para participar del encuentro convocado por la directora de PAMI Concordia, con el objetivo de conocer de primera mano la situación que afectará a los afiliados ante el conflicto existente con prestadores de salud de la ciudad.

La delegación manifestó que concurrió con la intención de recabar información sobre los alcances y la gravedad de la situación, además de conocer detalles vinculados con las deudas que, según señalaron, PAMI mantiene con entidades de salud de Concordia.

Sin embargo, aseguraron que se les impidió participar de la reunión.

“El PAMI tiene dueños y son los afiliados”

Desde la Mesa Coordinadora expresaron su fuerte malestar por la decisión y cuestionaron que solamente se permitiera el ingreso de los presidentes de los Centros de Jubilados.

“Para nuestra sorpresa fuimos prohibidos de participar. Según la directora, solo podían presenciar dicha reunión los presidentes de los Centros de Jubilados”, señalaron.

En ese marco, cuestionaron que los propios afiliados no hayan podido participar de un encuentro en el que se abordaba una problemática que los afecta directamente.

“Se olvidó que el PAMI tiene dueños y son los afiliados”, manifestaron desde la organización.

La Mesa Coordinadora consideró que la situación es especialmente preocupante por las consecuencias que podría generar sobre personas que necesitan atención médica permanente.

Preocupación por tratamientos, cirugías y enfermedades

Los jubilados y pensionados expresaron a 7Paginas, su preocupación por el impacto que podría tener la interrupción o modificación de determinadas prestaciones médicas.

“Lamentamos la terrible crueldad que se cierne sobre los beneficiarios del PAMI y, en particular, sobre los que padecen enfermedades que no podrán ser tratadas”, señalaron.

También advirtieron que la situación podría afectar la continuidad de tratamientos, cirugías programadas y otras prestaciones médicas, generando incertidumbre entre los afiliados.

“La interrupción se verá agravada, ni hablar de cirugías programadas y la lista sigue”, expresaron.

Desde la entidad sostuvieron que no permanecerán pasivos frente a lo que consideran una situación que pone en riesgo el acceso a la atención sanitaria de miles de jubilados y pensionados de Concordia.

“Nos duele, conmueve y no dejaremos que la vida de miles de beneficiarios sean arrojados a un camino de desidia, crueldad y abandono”, manifestaron.

Convocan a movilizarse este martes

Ante este escenario, la Mesa Coordinadora de Jubilados y Pensionados Plaza 25 de Mayo anunció una movilización para este martes, con el objetivo de expresar públicamente su rechazo a las medidas y reclamar respuestas para los afiliados de PAMI.

“Nos estamos convocando a movilizarnos y manifestar nuestro rechazo a tremendo desatino de la aplicación de un modelo que atenta contra la vida de las personas”, señalaron.

La convocatoria se produce en medio de la creciente preocupación por el futuro de las prestaciones médicas de PAMI en Concordia y mientras los afiliados reclaman conocer con precisión cuáles serán los alcances de las modificaciones en la atención.

Desde la Mesa Coordinadora insistieron en que el reclamo busca poner en el centro de la discusión a los jubilados y pensionados, quienes serán los principales afectados por cualquier interrupción de prestaciones o cambios en el esquema de atención sanitaria.