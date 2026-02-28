Conformaron un partido vecinal en Puerto Yeruá y se preparan para competir en 2027

Según confiaron sus referentes a 7Paginas, la decisión de avanzar con la conformación del partido surgió a partir del pedido de vecinos de la localidad que buscan una alternativa con identidad netamente local. “A pedido de ciudadanos de Puerto Yeruá, hemos decidido conformar un Partido Vecinal para participar en las elecciones del 2027 a nivel municipal. Para eso dimos los primeros pasos en la Justicia Electoral”, expresaron.

Desde el flamante espacio señalaron que la propuesta apunta a construir una opción amplia y participativa. En ese sentido, convocaron “a los vecinos de buena voluntad que se quieran sumar, a participar de lo que será un encuentro genuino de los que queremos un cambio de raíz para nuestro pueblo, sin sectarismo ni improvisaciones”.

Asimismo, destacaron que el proyecto buscará garantizar la participación activa de la comunidad en la toma de decisiones. “Con un proyecto que nos contenga a todos y en donde todos tengamos voz y voto en las decisiones. ¡Primero Puerto Yeruá!”, manifestaron.

De esta manera, el escenario político de la localidad comienza a sumar un nuevo actor con vistas a los próximos comicios, en un contexto donde los espacios vecinales han ganado protagonismo en distintos puntos de la región.