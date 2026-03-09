Confuso episodio en un motel de Entre Rios: una mujer habría disparado a un hombre y luego intentado suicidarse

Los heridos fueron identificados como Gustavo Leonardo Lussa, de 46 años, y Florencia Pisano, ambos domiciliados en la capital entrerriana.

Según se informó, el hecho ocurrió en el Motel Torremolinos, donde la pareja había ingresado durante la noche del domingo. La situación fue descubierta por un empleado del establecimiento, quien al advertir que no obtenía respuesta desde la habitación dio aviso a la Policía.

Al ingresar al lugar, los efectivos encontraron al hombre tendido sobre la cama con un disparo en la nuca, mientras que la mujer presentaba una herida en la boca y aún se encontraba consciente. En la escena también fue hallada un arma de fuego calibre 32.

Ambos fueron trasladados de urgencia al Hospital San Martín de Paraná, donde permanecen intubados y sedados en la unidad de terapia intensiva debido a la gravedad de las lesiones.

Las hipótesis que analiza la Justicia

De acuerdo a las primeras líneas de investigación, una de las hipótesis que se analiza es que la mujer habría efectuado el disparo contra el hombre y posteriormente intentado quitarse la vida, aunque la secuencia de los hechos todavía no pudo ser confirmada.

Los investigadores trabajan ahora en la reconstrucción del episodio a partir de distintos elementos probatorios. En ese sentido, se analizan las cámaras de seguridad del motel y de la vía pública, con el objetivo de determinar si hubo movimientos previos o la posible intervención de otras personas.

Hasta el momento, las primeras averiguaciones indicarían que no habría terceros involucrados en el hecho, aunque la investigación continúa en pleno desarrollo.

Investigación en curso

La causa quedó en manos del Ministerio Público Fiscal, mientras personal de las áreas de Investigaciones y Homicidios de la Policía de Entre Ríos trabaja en la recolección de pruebas dentro del establecimiento.

Los peritajes sobre el arma encontrada, el análisis de las cámaras y las declaraciones del personal del motel serán claves para esclarecer qué ocurrió dentro de la habitación y determinar las responsabilidades en este confuso episodio que conmociona a la capital entrerriana.

Con información de Ahora

Redacción de 7Paginas