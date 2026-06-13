Congreso del PJ entrerriano define futuro de dirigentes enfrentados con la conducción

La reunión del máximo órgano partidario se da en un contexto de reordenamiento interno tras la derrota electoral y con la intención de la conducción de fijar una posición frente a quienes considera que incumplieron con la disciplina partidaria.

Sanciones y expulsiones en debate

Uno de los puntos centrales será el tratamiento de las resoluciones elevadas por el Tribunal de Disciplina del PJ, que recomendó distintas sanciones según la gravedad de cada caso.

Entre los expedientes más relevantes figura el de la lista «Ahora 503», encabezada por dirigentes que compitieron por fuera de la propuesta oficial del justicialismo. En ese grupo se encuentran Carolina Gaillard, Paola Rubattino y Luna González. El tribunal propuso para ellas una suspensión partidaria y la imposibilidad de ser candidatas durante los próximos dos procesos electorales.

También serán analizados los casos de Héctor Maya, Gustavo Guzmán, María Vergara y Graciela Trinidad, cuestionados por haber participado en una propuesta vinculada al Partido Socialista, fuerza que mantuvo acuerdos con el oficialismo provincial. Para ellos se recomendó una sanción similar.

El caso Rossi, el más delicado

La situación más sensible es la que involucra al intendente de Santa Elena, Domingo Daniel Rossi, y a su abogado Guillermo Reggiardo. El Tribunal de Disciplina consideró que ambos desarrollaron una actividad política contraria a los intereses partidarios y recomendó su expulsión del PJ, además de la remoción de sus cargos como congresales.

El expediente también cuestiona la denuncia penal presentada durante la campaña contra el entonces candidato justicialista Guillermo Michel, una acción que desde sectores del partido interpretan como un ataque directo a la propuesta electoral oficial.

Resistencia interna

La posibilidad de expulsar a Rossi generó resistencia en distintos sectores del peronismo entrerriano, especialmente en el departamento La Paz, donde dirigentes y congresales expresaron públicamente su rechazo a las sanciones más severas.

Entre quienes manifestaron respaldo al intendente de Santa Elena se encuentran Eva Miño, Nancy Chauvet, Ana Quintana, Ariel Caraballo y Nelson Díaz por la ciudad de La Paz, además de Rubito Tomé, Sergio Hartmann y Romi Schanton por Bovril. También cuenta con el apoyo de la senadora departamental Patricia Díaz y del ex vocal del Superior Tribunal de Justicia, Emilio Castrillón.

La situación de Gladys Domínguez

Otro de los nombres que aparece en el radar partidario es el de la senadora provincial Gladys Domínguez. Su decisión de conformar un monobloque y acompañar algunas iniciativas impulsadas por el oficialismo provincial motivó pedidos de sanción desde el PJ de Feliciano.

Sin embargo, su situación dependerá de si el Tribunal de Disciplina logra emitir una resolución antes del inicio del Congreso, por lo que no se descarta que el tratamiento quede pendiente para una instancia posterior.

Un congreso con impacto político

Más allá de las cuestiones disciplinarias, el encuentro será observado de cerca por toda la dirigencia peronista entrerriana. Las decisiones que adopte el Congreso permitirán medir el grado de cohesión interna del partido y marcarán el rumbo de la reorganización opositora de cara a los próximos desafíos electorales.

La discusión sobre sanciones y expulsiones pondrá a prueba el equilibrio entre quienes reclaman firmeza para ordenar al partido y quienes advierten sobre el riesgo de profundizar las divisiones dentro del justicialismo provincial.

AIM