Congreso escandaloso del PJ: Michel, Romero y Bahl expulsaron a Rossi y Reggiardo por denunciar la corrupción

Segun supo 7Paginas, el Congreso comenzó con el número justo de congresales para sesionar, pero quedó sin quórum cuando varios representantes se retiraron en desacuerdo con el tratamiento de las expulsiones. A pesar de ello, la votación siguió adelante.

Rossi pidió hablar para defenderse y no se lo permitieron. Tampoco dejaron intervenir a otros congresales que cuestionaban el procedimiento. Hubo gritos, discusiones y fuertes cruces durante toda la sesión.

Para los sectores críticos, las expulsiones son nulas porque fueron votadas sin quórum y sin respetar las reglas básicas de funcionamiento partidario. Sostienen además que el verdadero motivo de la sanción fue castigar a dos dirigentes que vienen denunciando hechos de corrupción dentro del propio peronismo entrerriano.