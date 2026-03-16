Conmoción en Bovril: falleció el niño de 13 años

Falleció Bautista Landra, el niño de 13 años que había sobrevivido a la tragedia vial en la Ruta 127, en el norte de Entre Ríos. Se trata de la cuarta víctima fatal, tras la muerte al instante de sus padres y su hermana.

Bautista estaba internado en el Hospital Materno Infantil San Roque de Paraná, pero no resistió, producto de los severos politraumatismos e inestabilidad hemodinámica que padeció por el choque.

Cómo fue el choque

El choque sucedió en la Ruta 127, en jurisdicción de la localidad de Bovril, departamento La Paz. Una Renault Duster donde iba una familia colisionó contra un camión. Murieron al instante primeramente Darío Gustavo Landra, de 57 años, Analía Cristina Heit, de 43 años, y Agostina Landra Heit, de 15 años. Ahora se sumó Bautista Landra, el más chico de la familia.

La familia es oriunda de Bovril. La tragedia conmovió a la comunidad de esa localidad. Se multiplicaron los mensajes de condolencias para con familiares y allegados a las víctimas.

Landra estaba al frente de Previsora del Norte S.R.L., y los vecinos solían acudir a él para pedir su colaboración con familias de la comunidad que no contaban con los medios para despedir a sus seres queridos.

El chofer del transporte pesado fue sometido a un test de alcoholemia y el resultado fue negativo, según se supo. En el procedimiento participaron efectivos de las jefaturas departamentales de Villaguay y La Paz. También intervino personal de la División Operaciones y Seguridad Pública, Comisaría Mojones Norte, Comisaría Bovril y División Policía Científica.

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