Conmoción en Chajarí por la trágica muerte del joven médico Agustín Fresco

Agustín, hijo del reconocido médico Daniel Fresco y hermano de Lucía “La Rusa” Fresco, exintegrante de la Selección Argentina femenina de vóley “Las Panteras”, era muy querido tanto en su ciudad natal como en Rosario, donde residía y ejercía su profesión.

El fatal accidente ocurrió en la zona norte del Parque Nacional Los Glaciares, cerca del mirador Dos Cóndores, en la localidad de El Chaltén, cuando el joven médico sufrió una caída de unos 40 metros, lo que le provocó la muerte en el acto.

El cuerpo fue rescatado por personal del Grupo de Alta Montaña de Gendarmería Nacional y agentes del Parque Nacional Los Glaciares, quienes lo trasladaron al puesto sanitario de El Chaltén y luego al Hospital SAMIC de El Calafate, donde se le practicó la autopsia, según publicó el medio Ahora Calafate.

Agustín Fresco había estudiado Medicina en Rosario, donde se especializó en Clínica Médica y Endocrinología. Se desempeñaba en tres instituciones de esa ciudad: el Hospital Italiano Centro, el Sanatorio Plaza y el Sanatorio Aliare, entidad que emitió un comunicado expresando su profundo pesar por la pérdida de “un profesional comprometido, solidario y muy querido por sus pacientes y colegas”.

Amante de la naturaleza y de las actividades al aire libre, Fresco solía recorrer distintos destinos del país, combinando su pasión por la medicina con la aventura.

