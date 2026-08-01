Conmoción en Concordia: detuvieron en España a «Loli» Brilla, acusado del asesinato de una mujer en Málaga

De acuerdo con la información publicada por medios españoles y la agencia EFE, Brilla fue detenido este viernes por la Guardia Civil en la localidad de Istán, a unos 30 kilómetros de Benahavís, en el marco de la investigación por el homicidio de una mujer de nacionalidad húngara, cuyo cuerpo fue hallado el pasado 21 de julio en una vivienda de esa localidad de la Costa del Sol.

Según trascendió, la víctima, de 45 años, presentaba una grave herida de arma blanca en el cuello. La investigación sostiene que el agresor habría escapado del lugar inmediatamente después del hecho, lo que dio origen a un importante operativo de búsqueda que culminó con la captura del sospechoso.

Las primeras informaciones a las que tuvo acceso 7Paginas, indican que, al momento del arresto, Brilla habría intentado suicidarse provocándose lesiones en el cuello. Si bien ese extremo no fue confirmado oficialmente por las autoridades, fuentes presentes en el procedimiento señalaron que el hombre debió recibir asistencia médica antes de ser trasladado bajo custodia de la Guardia Civil.

Videos registrados por vecinos de Istán muestran el momento en que el detenido es atendido por personal sanitario y luego conducido por efectivos policiales.

La Guardia Civil mantiene abierta la investigación para esclarecer completamente las circunstancias del crimen y determinar la responsabilidad del detenido.

Hasta el momento, las autoridades españolas no brindaron mayores precisiones sobre el móvil del homicidio ni sobre la situación procesal del acusado, quien permanecerá a disposición de la Justicia española.

Mientras tanto, la noticia provocó conmoción en Concordia, donde Daniel «Loli» Brilla era ampliamente conocido por su paso por distintos medios de comunicación locales, generando un fuerte impacto entre quienes lo conocieron.

Redaccion de 7Paginas