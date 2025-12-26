Conmoción en Concordia: se ahogó un joven deportista

Según informó la Jefatura Departamental Concordia a la redacción de 7Paginas, el hecho ocurrió pasadas las 15 horas, en un sector situado a unos tres kilómetros al oeste de la Autovía Gervasio Artigas, a la altura del kilómetro 251, más precisamente en el lugar conocido como la “cascadita de Dri”.

Por causas que aún se tratan de establecer, un joven de 17 años, que se encontraba pasando la tarde junto a su familia, ingresó al agua y en un momento se lo perdió de vista. De acuerdo a los primeros datos, el adolescente habría permanecido sumergido entre diez y quince minutos. Tras ser hallado, fue asistido y trasladado de urgencia en ambulancia al Hospital Carrillo, donde lamentablemente se confirmó su fallecimiento.

En el lugar del hecho, personal policial realizó las entrevistas correspondientes, se labraron las actuaciones de rigor y se procedió al traslado del cuerpo a la morgue judicial para las diligencias pertinentes.

La víctima fue identificada como Marko Santino Gómez Altamirano, de 17 años, un reconocido deportista de la ciudad de Concordia, destacado en la disciplina taekwondo. Cabe recordar que el joven había sido distinguido recientemente, el pasado lunes, con el Premio al Mérito Deportivo durante la entrega de los premios San Antonio de Padua.

La causa quedó en manos de la fiscal Dra. Natalia Conti, quien encabeza la investigación para determinar las circunstancias del trágico episodio que enluta a toda la comunidad concordiense.

Fotos: Mariano Almeida y Marcelo Gonzalez

Redaccion de 7Paginas