Conmoción en Concordia: un ex policía condenado por abuso sexual se quitó la vida dentro de la Alcaidía

Un dramático episodio sacudió a la ciudad de Concordia durante la noche de este lunes, cuando un detenido alojado en la Alcaidía Policial se quitó la vida tras apoderarse presuntamente del arma reglamentaria de un efectivo policial.

El hecho ocurrió pasadas las 22 horas y tuvo como protagonista a Juan Martín Rebollo, ex integrante de la Policía de Entre Ríos, quien se encontraba detenido luego de haber sido declarado penalmente responsable en una causa por abuso sexual agravado.

De acuerdo a la información preliminar conocida hasta el momento, el interno habría logrado sustraer el arma de fuego de un funcionario policial y posteriormente se habría efectuado un disparo que le provocó la muerte.

Las circunstancias exactas en las que ocurrió el episodio son materia de investigación y se espera que en las próximas horas las autoridades judiciales y policiales brinden mayores precisiones sobre lo sucedido.

Una condena por un grave delito

Rebollo había sido recientemente declarado autor penalmente responsable del delito de abuso sexual con acceso carnal doblemente agravado por haber sido cometido por un integrante de una fuerza policial en ocasión de sus funciones y mediante el uso de un arma.

La investigación fue llevada adelante por el fiscal Martín Núñez y se centró en hechos ocurridos en el año 2006, cuando el entonces funcionario policial abusó sexualmente de una menor de edad.

Tras el juicio correspondiente, el tribunal lo encontró culpable, restando únicamente la audiencia de cesura en la que se definiría la cantidad de años de prisión que debería cumplir.

La audiencia que esperaba este martes

Según trascendió, durante la jornada de este martes estaba prevista la audiencia en la que se conocería la pena que le sería impuesta por la Justicia.

Pero tras conocerse la trágica decisión Rebollo gravó un video donde aseguraba ser inocente pero que era victima de una operación en su contra y que la mochila que pesaba en su vida era muy fuerte y que no aguantaba mas esta situación, además pidió disculpas por haber sustraído el arma de fuego.

Investigación en marcha

El hecho generó una profunda conmoción tanto en el ámbito policial como judicial, debido a que ocurrió dentro de una dependencia de máxima seguridad y bajo custodia estatal.

Ahora la Justicia deberá determinar cómo el detenido logró acceder al arma reglamentaria del efectivo policial y reconstruir la secuencia completa de los acontecimientos ocurridos en la Alcaidía, donde incluso el detenido hasta pudo realizar un video antes de suiciadrse.

Mientras avanzan las actuaciones correspondientes, el caso abre además interrogantes sobre los protocolos de seguridad y control dentro de los lugares de detención de la provincia.

Fuente: 7Paginas-La Misiva Digital, Grupo CAI