Conmoción en Concordia: un policía lucha por su vida tras ser atropellado y el conductor huyó del lugar

El hecho se produjo en la intersección de las calles Isthilart y San Lorenzo, donde, por causas que son materia de investigación, el agente policial que circulaba en motocicleta fue impactado violentamente por un vehículo. Como consecuencia del fuerte choque, sufrió heridas de extrema gravedad y debió ser trasladado de urgencia a un centro asistencial, donde lucha por su vida.

Lejos de detenerse para auxiliar al motociclista, el conductor del automóvil involucrado abandonó la escena inmediatamente después del impacto, lo que motivó un intenso operativo de búsqueda por parte de la Policía y la Justicia.

Buscan un Renault Megane verde

Desde la Comisaría Octava (DGDU-D CADIA) solicitaron la colaboración de la comunidad para dar con el responsable del hecho. Según la información oficial, el vehículo buscado es un Renault Megane de color verde con vidrios polarizados.

Los investigadores señalaron además que el automóvil presenta daños fácilmente identificables: le falta el espejo retrovisor derecho y las dos baguetas (molduras) del mismo lado, desprendidas como consecuencia del impacto.

Ante cualquier información sobre un vehículo con esas características, la Policía pidió comunicarse de inmediato con la dependencia policial más cercana o a los números de emergencia 101 o 911.

La polémica por las cámaras de seguridad

El caso también generó preocupación por un llamativo detalle: pese a que Concordia cuenta con un sistema de videovigilancia compuesto por más de 200 cámaras distribuidas en distintos puntos de la ciudad, ninguna habría registrado el momento del choque ni el recorrido realizado por el conductor durante su fuga.

Esta situación dificulta el avance de la investigación en las primeras horas y obliga a los investigadores a buscar imágenes de cámaras de seguridad privadas pertenecientes a viviendas y comercios cercanos al lugar del siniestro, además de tomar declaración a posibles testigos.

Mientras tanto, la Policía continúa trabajando para identificar y detener al conductor prófugo, en tanto el efectivo policial permanece internado en estado delicado, luchando por su vida tras el violento impacto que conmocionó a toda la ciudad.

Con informacion de La Misiva grupo CAI

Redaccion de 7Paginas