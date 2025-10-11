Conmoción en el Carnaval de Concordia: falleció “Pancho” Timón, integrante histórico de la comparsa Imperio

Según se supo, “Pancho” se descompensó durante un ensayo y, pese a la rápida llegada de la ambulancia, no lograron reanimarlo. La noticia impactó de lleno en la comunidad carnavalesca y en todos aquellos que lo conocían por su alegría, compromiso y calidez humana.

Desde Comparsa Imperio difundieron un comunicado en sus redes sociales expresando el profundo pesar por la pérdida:

“Hoy nos toca despedir a Pancho, y acompañar con profundo cariño a toda la familia Timón en este momento tan doloroso.

A Pancho lo vamos a recordar siempre: como aquel niño que creció ayudando a emplumar espaldares y dar forma a cada sueño de Imperio, el ritmista apasionado en el que se convirtió y, sobre todo, como esa persona de corazón enorme que siempre tenía una sonrisa para regalar.

Su alegría, su calidez y su espíritu seguirán siendo parte de Imperio. Siempre.”

En el mensaje, la comparsa también destacó su buena energía, generosidad y talento en la cocina, además de su rol como padre ejemplar de Balta y Benicio.

La muerte de “Pancho” Timón deja un vacío difícil de llenar en el Carnaval de Concordia, donde fue parte activa desde pequeño, aportando su arte, su ritmo y su sonrisa a una de las comparsas más emblemáticas de la ciudad.