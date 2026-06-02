Conmoción en Esperanza: un matrimonio y su hijo de 9 años murieron en un trágico accidente en Tucumán

Las víctimas fueron identificadas como Damián José Quaino (39) y Florencia Isabel De Carlo (36), quienes tenían sus raíces en Esperanza y actualmente residían en La Cocha. Junto a ellos viajaban sus hijos, Francesco Quaino, de 9 años, y Paulina Quaino, de 2.

Según las primeras informaciones, la familia se desplazaba en una camioneta Volkswagen Amarok V6 cuando, por causas que son investigadas, impactó contra la parte trasera de un camión cañero con acoplados cargados que circulaba en el mismo sentido.

Como consecuencia del fuerte choque, el matrimonio falleció en el lugar. Francesco fue rescatado con vida y trasladado de urgencia a un centro de salud, pero horas después se confirmó su fallecimiento debido a la gravedad de las lesiones sufridas. En tanto, la pequeña Paulina sobrevivió y permanece internada bajo observación médica.

En la emergencia intervinieron Bomberos Voluntarios de La Cocha y de Juan Bautista Alberdi, además de efectivos policiales, personal de Defensa Civil y peritos, quienes trabajaron en las tareas de rescate y en la reconstrucción de la mecánica del siniestro.

La noticia generó un profundo pesar tanto en la comunidad tucumana donde la familia estaba radicada como en Esperanza, ciudad santafesina de la que eran oriundos y donde numerosos familiares y amigos siguen de cerca la evolución de la única sobreviviente.

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