Conmoción en Feliciano: investigan una denuncia por abuso sexual en manada, hay detenidos, entre ellos un policía

Este martes, la Unidad Fiscal de Feliciano, a cargo de la Dra. María Soledad Bordoy, emitió un comunicado oficial confirmando el inicio de las actuaciones “respecto al grave hecho denunciado en las últimas horas relativas a un delito contra la integridad sexual”.

Investigación penal y medidas de prueba urgentes

De acuerdo a lo informado por el Ministerio Público Fiscal, una vez tomado conocimiento de la denuncia, se dio intervención inmediata a las autoridades policiales competentes. Actualmente, la Fiscalía coordina la realización de peritajes, diligencias de rigor y medidas de prueba urgentes, consideradas determinantes para la recolección de evidencia en esta etapa temprana de la investigación penal preparatoria.

En el marco de la causa, se ejecutaron diversos allanamientos en distintos puntos de la ciudad de Feliciano. Según los datos recabados, el hecho habría ocurrido luego de que la damnificada y un grupo de personas que participaban de festejos locales se dirigieran a un domicilio particular. Tras la denuncia y las primeras asistencias médicas, la joven fue trasladada a la ciudad de Concordia.

Cuatro detenidos y estricta reserva del caso

Hasta el momento, las autoridades confirmaron la detención de cuatro personas vinculadas al hecho. Entre los sospechosos se encuentra un efectivo policial oriundo de Feliciano que, según se desprendió de las primeras informaciones, cumpliría funciones en la Jefatura Departamental de La Paz.

Desde la Unidad Fiscal enfatizaron que, en estricto cumplimiento de los marcos legales vigentes y los protocolos internacionales, se mantiene absoluta reserva sobre la identidad y datos personales de la persona afectada para evitar su revictimización y proteger sus derechos. Asimismo, las autoridades instaron a la comunidad y a los medios a realizar un tratamiento responsable de la información, evitando la difusión de rumores que puedan entorpecer la investigación judicial o afectar la intimidad de la víctima y su entorno.

Convocatoria a movilización

A raíz del grave suceso, diversos sectores de la comunidad de San José de Feliciano organizaron una movilización pública. La convocatoria, difundida a través de carteles y folletería en distintos puntos de la localidad, está programada para este miércoles con el objetivo de reclamar el pronto esclarecimiento del caso y el pedido de justicia.

Con datos de Despierta Feliciano y Chajari al Dia

Redaccion de 7Paginas