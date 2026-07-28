Conmoción en Paraná: hallan muerto al concejal Darío Báez

El edil debía participar durante la mañana de este martes de una nueva sesión ordinaria del Honorable Concejo Deliberante de Paraná. Su ausencia llamó la atención y, posteriormente, familiares directos confirmaron el trágico desenlace al encontrarlo sin vida en su domicilio.

La Justicia ordenó la autopsia

Si bien los primeros indicios apuntan a una autodeterminación, el cuerpo de Báez será trasladado a la morgue de Oro Verde para la correspondiente autopsia, procedimiento que permitirá determinar con precisión las causas del fallecimiento y despejar cualquier duda en el marco de la investigación.

El hecho generó un profundo impacto tanto en el ámbito político como en la comunidad paranaense.

Su trayectoria política

Darío Báez llegó al Concejo Deliberante de Paraná representando a La Libertad Avanza, aunque posteriormente se constituyó en referente del espacio Provincias Unidas en Entre Ríos.

Tenía 45 años y era padre de familia.

Un antecedente ligado a la prevención del suicidio

Uno de los aspectos que más conmovió tras conocerse la noticia es que, en agosto de 2025, el concejal había impulsado un proyecto para que Paraná adhiriera a la campaña provincial «Decilo, hablemos de suicidio», promovida por el Ministerio de Salud de Entre Ríos con el objetivo de visibilizar la problemática y fortalecer las acciones de prevención.

En aquella oportunidad, Báez había manifestado que «Hablar salva vidas. Y si el Estado se involucra activamente en todos sus estamentos, podemos generar un entorno más seguro y solidario para quienes nos cuidan», una frase que hoy cobra una profunda dimensión tras conocerse su fallecimiento.

La investigación judicial continúa para determinar las circunstancias del hecho, mientras la noticia provocó numerosas muestras de pesar en el ámbito político y entre quienes compartieron su actividad pública.

Si vos o alguien que conocés está atravesando una situación de crisis emocional o pensamientos de hacerse daño, buscar ayuda puede marcar una diferencia. Hablar con una persona de confianza o con un profesional de la salud es un paso importante. En Argentina también existen líneas y servicios de atención en salud mental disponibles para brindar acompañamiento.

Con información de Ahora

Redaccion de 7Paginas