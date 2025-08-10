Conmoción en San Salvador: dos accidentes viales dejaron como saldo un niño y un hombre fallecidos

Fatal accidente en Ruta 18

Este domingo, alrededor de las 11:20, en la Ruta Nacional Nº 18, a la altura del kilómetro 201. Un niño de 10 años que circulaba en bicicleta, acompañado por su primo de 9 años, fue embestido por un automóvil Renault Logan negro, conducido por un hombre de 69 años oriundo de Villa Domínguez, departamento Villaguay.

Según la información policial, ambos menores se desplazaban en la misma dirección que el vehículo cuando, por causas que se investigan, el auto impactó contra el niño, provocándole la muerte en el acto. Su primo, que viajaba en otra bicicleta, no fue alcanzado, aunque debió recibir atención médica por una crisis nerviosa.

El conductor quedó detenido por el supuesto delito de “Homicidio culposo en accidente de tránsito agravado por conducción de vehículo con motor” y fue alojado en la dependencia policial a disposición de la Justicia. Intervino el fiscal Fernando Méndez, junto al médico policial Ángel Andini, personal de Judiciales y el Gabinete Criminalístico.

Otro siniestro fatal en Ruta 38

La tragedia se suma a otro accidente ocurrido la noche del sábado, alrededor de las 20:25, sobre la Ruta Provincial Nº 38, a unos 100 metros al norte de calle Las Calaveras. Una motocicleta Honda XLR blanca, conducida por un hombre de 39 años de San Salvador, colisionó contra dos ciclistas que circulaban en la misma dirección.

El motociclista falleció en el lugar debido a la gravedad de las heridas, mientras que los ciclistas, ambos mayores de edad, fueron trasladados al hospital local con lesiones leves. La fiscalía ordenó el secuestro de los rodados y el traslado del cuerpo a Concordia para la autopsia correspondiente.

En el lugar trabajaron efectivos de la Sección Asuntos Judiciales, Policía Científica y el médico policial. En las primeras horas del domingo, desde el hospital confirmaron que los ciclistas recibieron el alta médica durante la medianoche.

Dos tragedias en menos de 24 horas

Estos hechos han generado gran conmoción en la comunidad de San Salvador, que se ve golpeada por la pérdida de dos vidas en circunstancias tan dolorosas y en un lapso tan breve de tiempo. Las investigaciones continúan para determinar las causas y responsabilidades en ambos siniestros.

