Conmoción en un barrio de Concordia: Hallan a un joven sin vida y secuestran un revólver tras un allanamiento

Una tarde de tensión se vivió este sábado en la zona de calle Larocca al 1.500, tras el hallazgo del cuerpo sin vida de un joven. El hecho, que se encuentra bajo una intensa investigación judicial, movilizó a gran parte del personal de la Comisaría Octava y a las máximas autoridades del Ministerio Público Fiscal.

El Hallazgo

Alrededor de las 16:30 horas, un llamado alertó a los uniformados sobre la presencia de una persona herida en un domicilio ubicado en calle Larocca al 1.565. Al arribar al lugar, los efectivos se entrevistaron con la propietaria de la finca, una mujer de 60 años, quien relató que en su patio delantero se encontraba un hombre tendido en el suelo, aparentemente sin signos vitales.

Tras la inspección preliminar de los médicos y peritos, se logró identificar al fallecido como G. Ferreyra, de 24 años, quien se encontraba en situación de calle. Según los primeros peritajes realizados en la escena, el cuerpo presentaba una herida de arma de fuego en la zona baja del tórax.

Allanamiento y resultados positivos

Ante la gravedad del hecho, los fiscales intervinientes, la Dra. Natalia Contti y el Dr. Martín Núñez, solicitaron de manera urgente el Mandamiento Judicial N° 894 para registrar la propiedad donde se produjo el hallazgo.

El procedimiento arrojó resultados que los investigadores consideran «de alto interés» para la causa. Durante la requisa de la vivienda se procedió al secuestro de:

Un arma de fuego: Se trata de un revólver calibre .22 largo, marca Pasper ECA – Bagual, con un tambor de 8 alvéolos.

Municiones: Un total de 48 cartuchos calibre .22.

Tecnología: Dos teléfonos celulares que serán sometidos a peritajes técnicos para reconstruir las últimas horas de la víctima.

Investigación en curso

La causa ha sido caratulada preventivamente para establecer las formas y circunstancias del deceso. El personal de la Comisaría 8va y de las divisiones de Criminalística continúan trabajando en el levantamiento de rastros y la toma de testimonios en el vecindario.

Por estas horas, la Justicia intenta determinar si la muerte de Ferreyra fue producto de un enfrentamiento, un ataque directo o si existen otros involucrados. El arma secuestrada será sometida a pericias balísticas para confirmar si fue la utilizada en el hecho, pieza que resultará clave para determinar las responsabilidades legales correspondientes.

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