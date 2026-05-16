Conmoción en Villaguay: investigan la muerte de un bebé de 11 meses tras la denuncia de sus padres por presunta mala atención médica

Una profunda conmoción y escenas de extrema tensión se vivieron durante la madrugada de este viernes en el Hospital Santa Rosa de la ciudad de Villaguay, tras confirmarse el fallecimiento de un bebé de tan solo 11 meses de vida. Sus progenitores denunciaron públicamente una presunta «mala atención médica» y apuntan contra el accionar del personal que intervino en la guardia.

Según las primeras informaciones, el lactante fue trasladado al centro asistencial por su madre a raíz de un cuadro de fiebre alta. Lamentablemente, el pequeño desmejoró de forma drástica y falleció en el lugar por causas que aún no han sido determinadas de manera oficial por las autoridades sanitarias o judiciales.

Momentos de tensión y profundo dolor

La confirmación del deceso desencadenó una situación de desborde y profundo sufrimiento dentro del nosocomio. Familiares de la víctima, visiblemente afectados, cuestionaron de inmediato los procedimientos aplicados.

El padre del menor arribó al hospital minutos después de conocerse la noticia y, junto a la madre, apuntaron directamente contra la atención brindada, manifestando de forma airada que el desenlace fatal se habría desencadenado de manera posterior a las maniobras de la intervención médica en la sala de emergencias.

Ante la gravedad de la situación, personal del propio efector de salud e integrantes de la comunidad hospitalaria debieron intervenir para intentar contener los desgarradores reclamos de la familia.

El fuerte descargo de la madre

La consternación se trasladó rápidamente a la esfera digital, donde la mamá del bebé volcó su dolor y ratificó la acusación a través de sus estados en las redes sociales, compartiendo su versión de lo sucedido dentro del box de atención:

“Ayer, hijo, te llevé por una pequeña cosa, solo por fiebre, y te terminaron matando diciéndome que convulsionaste y al entubarte te lastimaron la garganta y te echaron líquido en los pulmones. Pero tú descansa en paz, que yo me encargaré de todo esto que te hicieron”, expresó en un sentido mensaje de despedida.

Hasta el momento, la dirección del Hospital Santa Rosa de Villaguay no ha emitido un comunicado oficial detallando la historia clínica o el parte médico formal del paciente, mientras se aguarda el inicio de las actuaciones judiciales de rigor para esclarecer las circunstancias exactas que derivaron en la muerte de la criatura.

Elonce.com

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