Conmovedor mensaje de Martín Rebollo antes de su muerte y los interrogantes que ahora deberá responder la Policía de Concordia

La muerte de Juan Martín Rebollo dentro de la Alcaidía Policial de Concordia continúa generando conmoción y nuevos interrogantes. En las últimas horas se conocieron una carta y un video que el ex policía habría dejado antes de quitarse la vida, material que aporta una mirada sobre su estado emocional en los momentos previos al trágico desenlace.

En el escrito, Rebollo expresó su convicción de ser inocente de los hechos por los cuales había sido recientemente declarado culpable por la Justicia. Allí sostuvo que había sido víctima de una causa armada y cuestionó el accionar de quienes intervinieron en el proceso judicial.

Según trascendió, también manifestó sentirse abandonado y agotado por la situación que atravesaba. En su mensaje hizo referencia a dificultades económicas para afrontar su defensa legal, conflictos en su entorno personal y un profundo sufrimiento emocional acumulado durante los últimos años.

Las expresiones contenidas en la carta forman parte de su versión personal de los hechos y deberán ser analizadas en el contexto de la investigación en curso.

Más preguntas que buscan respuestas

Mientras el contenido de la carta y del video conmueve a quienes tuvieron acceso a ellos, la atención también se centra en las circunstancias en las que ocurrió el hecho dentro de una dependencia policial que, precisamente, tiene la responsabilidad de custodiar a las personas privadas de la libertad.

A medida que comienzan a surgir versiones sobre lo sucedido, aparecen interrogantes que inevitablemente apuntan a los mecanismos de control y seguridad existentes dentro de la Alcaidía.

Uno de los aspectos que llama la atención es que en el video grabado por Rebollo se escucharía la voz de otra persona dialogando desde el exterior del lugar donde se encontraba alojado, lo que genera preguntas sobre los movimientos y controles que existían en ese sector de la dependencia.

El acceso a un celular y a un arma de fuego

Otro de los puntos que ahora forman parte de la investigación es cómo una persona detenida pudo contar con un teléfono celular para grabar un mensaje dentro de un establecimiento de detención.

La presencia de dispositivos de comunicación entre internos ha sido históricamente motivo de cuestionamientos en distintos establecimientos penitenciarios y policiales, por lo que este episodio vuelve a poner el tema en debate.

Sin embargo, el interrogante más grave gira en torno al acceso al arma de fuego que habría sido utilizada para concretar el suicidio.

Las circunstancias exactas de cómo Rebollo logró apoderarse del arma reglamentaria de un efectivo policial todavía no han sido esclarecidas oficialmente. Precisamente, ese aspecto será uno de los ejes centrales de la investigación administrativa y judicial que se encuentra en marcha.

Una investigación inevitable

Más allá de las circunstancias personales que rodearon la decisión de Rebollo, el hecho ocurrido dentro de la Alcaidía obliga a revisar los protocolos de seguridad, las medidas de control y las responsabilidades funcionales que pudieron existir antes del desenlace.

La Justicia deberá reconstruir paso a paso lo ocurrido durante las horas previas al hecho y determinar si se cumplieron correctamente todos los procedimientos establecidos para la custodia de detenidos.

Mientras familiares, allegados y ex compañeros de la fuerza intentan procesar el impacto de la noticia, la investigación buscará establecer qué ocurrió realmente dentro de la dependencia policial y si existieron fallas o negligencias que contribuyeron a que se produjera una tragedia de semejante magnitud.

Por el momento, las preguntas son muchas y las respuestas oficiales todavía son escasas. Lo cierto es que la muerte de Martín Rebollo no solo conmueve por su desenlace, sino también por los serios interrogantes institucionales que dejó expuestos.

Fuente: 7Paginas-La Misiva Digital grupo CAI