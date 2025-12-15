Conmovedor mensaje del intendente de Colón: “Sigan rezando por mi querida Jimena”

Visiblemente conmovido, Walser agradeció las innumerables muestras de apoyo, afecto y oración recibidas por parte de vecinos y personas de distintos puntos del país. En su mensaje, destacó que, dentro del delicado cuadro clínico, Jimena presentó una leve mejoría, lo que renovó la esperanza de toda la familia.

“Para mí y para mi familia comienza a salir un poquito el sol, gracias a todas las oraciones, a los gestos de amor y de ayuda de miles de ustedes que se pusieron a disposición”, expresó el jefe comunal, quien acompaña a su esposa junto al padre de ella durante la internación.

Walser relató además que sus hijos “viven de milagro” y que actualmente se encuentran en su hogar, recuperándose y contenidos por el afecto de familiares cercanos. “Eso me da tranquilidad por un lado, mientras Jimena sigue evolucionando”, señaló.

Con profunda fe, el intendente remarcó su confianza en Dios y sostuvo que “está terminando la obra que comenzó en la ruta”, al tiempo que reiteró que la familia se salvó de milagro del accidente.

En otro tramo del mensaje, llevó tranquilidad a los vecinos de Colón al asegurar que la gestión municipal continúa funcionando con normalidad. Indicó que la viceintendenta María Dalleves se encuentra a cargo del Ejecutivo local, junto a un equipo de funcionarios “absolutamente comprometidos”, garantizando la continuidad administrativa de la ciudad mientras él permanece acompañando a su esposa.

“Necesito estar al lado del amor de mi vida, la madre de mis hijos y la mujer más maravillosa que hay, que es Jimena”, expresó con emoción, antes de volver a agradecer el acompañamiento recibido.

Finalmente, Walser renovó su pedido a la comunidad: “Les agradezco de corazón todas las oraciones y les pido que sigan orando, que Dios necesita escucharnos unidos pidiendo por la salud de nuestra Jimena”, concluyó, enviando un fuerte abrazo a todos los vecinos.

