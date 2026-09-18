Conocer para no discriminar: Federación será sede de una jornada sobre derechos y discapacidad

La ciudad de Federación será sede el próximo martes 22 de septiembre de una jornada de concientización y capacitación sobre discapacidad, destinada a personas con discapacidad, familiares, trabajadores, instituciones y a toda la comunidad interesada en conocer los derechos y herramientas disponibles.

El encuentro comenzará a las 9 horas en la Casa de la Cultura y contará, entre sus disertantes, con la participación de Amaru Méndez, presidenta de Neurocea, una asociación que trabaja en el acompañamiento y la visibilización de las personas dentro del espectro autista y sus familias.

La propuesta cuenta con el apoyo del gremio Sedaper y forma parte de un ciclo de charlas que busca recorrer distintas localidades de Entre Ríos para acercar información a sectores donde, según planteó Méndez, existe una importante demanda y falta de conocimiento sobre los derechos de las personas con discapacidad.

“La importancia es conocer nuestros derechos”

En diálogo con el programa Entre Líneas, de Radio UNO Federación, Méndez explicó que uno de los principales objetivos de estas jornadas es que las personas conozcan las herramientas que tienen a disposición para poder hacer valer sus derechos.

Entre los temas que se abordarán se encuentra el cupo laboral del 4%, las barreras que enfrentan las personas con discapacidad para acceder a un empleo formal y las condiciones de inclusión laboral.

También se brindará información sobre el Certificado Único de Discapacidad (CUD), qué prestaciones comprende, dónde debe presentarse y cuáles son los mecanismos para acceder a las coberturas correspondientes.

“La idea es poder llegar al interior de la provincia, que sabemos que hay mucha desinformación, y poder contarles y despejar las dudas”, explicó Méndez durante la entrevista.

La dirigente remarcó que la jornada no estará dirigida exclusivamente a afiliados de Sedaper, sino que será abierta al público en general.

Trabajo, salud y acceso a prestaciones

Méndez señaló que uno de los ejes centrales de la capacitación estará relacionado con el acceso al trabajo formal y las dificultades que atraviesan muchas personas con discapacidad.

“Sabemos que dentro de la discapacidad hay muchas personas que necesitan tener un trabajo formal, muchos de ellos tienen sus familias”, sostuvo.

En ese sentido, planteó la necesidad de que las personas con discapacidad sean reconocidas como sujetos de derecho, con acceso a un empleo formal y a un salario digno.

La actividad también permitirá abordar cuestiones vinculadas con las prestaciones de salud y las dificultades que atraviesan familias y prestadores, según el relato de la referente de Neurocea.

Preocupación por la situación de las prestaciones

Durante la entrevista, Méndez también se refirió a la situación que atraviesa el sector y al debate en torno a la emergencia en discapacidad.

Según explicó, existe preocupación entre las familias y prestadores por las demoras en los pagos de algunas obras sociales y por las dificultades para sostener tratamientos y prestaciones.

En particular, mencionó el caso de OSER, al señalar que, según situaciones que llegan a la organización, existen profesionales que registran demoras prolongadas en los pagos.

La referente de Neurocea vinculó esta problemática con las dificultades que enfrentan algunas familias que perdieron cobertura y deben recurrir al sistema público de salud.

En ese marco, reclamó que las políticas públicas contemplen las necesidades específicas de las personas con discapacidad y sus familias.

Una convocatoria abierta

Méndez destacó que la jornada en Federación no estará limitada a quienes tengan una discapacidad o familiares en esa situación, sino que cualquier persona podrá acercarse para realizar consultas y obtener información.

“Que se acerquen, que no tengan miedo, que está abierto para todos los que quieran participar”, expresó.

La actividad estará a cargo de referentes de organizaciones que vienen trabajando en el acompañamiento de personas con discapacidad y sus familias. Méndez adelantó que participará junto a Maya Gasparín, en representación de dos asociaciones vinculadas con esta temática.

El encuentro tendrá lugar el martes 22 de septiembre, a las 9 horas, en la Casa de la Cultura de Federación, y se plantea como un espacio para informarse, consultar y conocer los derechos y herramientas disponibles.