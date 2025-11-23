Conocido delincuente arrebató el celular a unas niñas y fue detenido por vecinos de Federación

El hecho según se informó a 7Paginas, ocurrió alrededor de las 22:15, cuando personal del Comando Radioeléctrico arribó a la zona de calles Las Azaleas y Pío XII, alertado por un llamado que informaba que un grupo de vecinos había retenido a un sospechoso.

Al llegar, los efectivos entrevistaron a quienes presenciaron el episodio. Los vecinos explicaron que, minutos antes, el joven había sorprendido a unas niñas en inmediaciones de Las Camelias y Pío XII, donde bajo amenazas intentó sustraer el celular de una de ellas. Ante la resistencia de la menor, el delincuente terminó arrebatándole el teléfono y huyó corriendo.

La situación fue advertida por vecinos del barrio, quienes auxiliaron a las niñas y salieron en su búsqueda, logrando interceptarlo a pocos metros. Tras reducirlo, lo retuvieron hasta la llegada de la Policía.

Identificado el sospechoso como Ruiz Díaz, conocido en el ámbito policial por reiterados hechos delictivos, se dio intervención a la fiscal de turno, Dra. Luciana Musuliottis, quien dispuso su aprehensión y posterior traslado a la Jefatura Departamental, donde quedó alojado por el delito de Tentativa de Robo Calificado en flagrancia.