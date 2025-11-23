7PAGINAS

Domingo 23 de noviembre de 2025
Conocido delincuente arrebató el celular a unas niñas y fue detenido por vecinos de Federación

Un grave episodio de inseguridad se registró este sábado por la noche en Federación, cuando un joven de 18 años —de apellido Ruiz Díaz, con múltiples antecedentes por delitos contra las personas y la propiedad— fue reducido por vecinos luego de arrebatarle el teléfono celular a una niña.
Redacción 7Paginas

El hecho según se informó a 7Paginas, ocurrió alrededor de las 22:15, cuando personal del Comando Radioeléctrico arribó a la zona de calles Las Azaleas y Pío XII, alertado por un llamado que informaba que un grupo de vecinos había retenido a un sospechoso.

Al llegar, los efectivos entrevistaron a quienes presenciaron el episodio. Los vecinos explicaron que, minutos antes, el joven había sorprendido a unas niñas en inmediaciones de Las Camelias y Pío XII, donde bajo amenazas intentó sustraer el celular de una de ellas. Ante la resistencia de la menor, el delincuente terminó arrebatándole el teléfono y huyó corriendo.

La situación fue advertida por vecinos del barrio, quienes auxiliaron a las niñas y salieron en su búsqueda, logrando interceptarlo a pocos metros. Tras reducirlo, lo retuvieron hasta la llegada de la Policía.

Identificado el sospechoso como Ruiz Díaz, conocido en el ámbito policial por reiterados hechos delictivos, se dio intervención a la fiscal de turno, Dra. Luciana Musuliottis, quien dispuso su aprehensión y posterior traslado a la Jefatura Departamental, donde quedó alojado por el delito de Tentativa de Robo Calificado en flagrancia.