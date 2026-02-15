Conocido delincuente evadió un control y protagonizó una persecución por el centro de Concordia

El hecho ocurrió este sábado alrededor de las 7:40, cuando personal policial que realizaba tareas de prevención en la intersección de avenida Pueblos Originarios y Mitre intentó detener la marcha de un automóvil Kia Cerato, color negro.

Según se informó a7Paginas, el conductor hizo caso omiso a la orden de detención, realizó maniobras peligrosas y emprendió la fuga a gran velocidad por calle Mitre y otras arterias del centro, poniendo en riesgo a peatones y automovilistas.

Intercepción y alcoholemia positiva

Durante el seguimiento, los efectivos lograron reconocer al conductor, tratándose de un hombre con antecedentes que recientemente había recuperado la libertad.

El vehículo fue finalmente interceptado en la intersección de H. Primo y Sargento Cabral por personal motorizado. Del rodado descendieron el conductor y cuatro acompañantes.

Se dio intervención a personal de Tránsito Municipal, que realizó el test de alcoholemia al conductor, arrojando resultado positivo de 0,76 gramos de alcohol por litro de sangre.

Droga y secuestro del vehículo

Al efectuarse el control preventivo de los ocupantes, uno de ellos tenía en su poder dos envoltorios con sustancia vegetal compatible con marihuana, por lo que tomó intervención la División Drogas Peligrosas.

El fiscal en turno dispuso la aprehensión del conductor, la correcta identificación de los demás ocupantes y el secuestro del vehículo involucrado en el hecho.