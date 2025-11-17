Conrado Estol disertará este miércoles 19 en Concordia en el 8° Evento de la Red Inmobiliaria

Esta asociación sin fines de lucro, inscripta en la DIPJ, viene consolidando año tras año un espacio que no solo reúne a profesionales inmobiliarios de Concordia, sino también a participantes de distintos puntos de la provincia. En esta oportunidad, el encuentro será abierto al público y girará en torno a una temática de creciente relevancia social: “La nueva longevidad es con calidad de vida”.

Un referente internacional como disertante principal

El punto central de la jornada será la presentación del reconocido médico Conrado Estol, especialista en Neurología, Cardiología y Prevención de la Enfermedad Vascular, y uno de los profesionales argentinos de mayor proyección internacional en materia de salud y bienestar.

Su presencia fue determinante para que el evento recibiera la declaración de Interés Municipal. Entre sus antecedentes más destacados se encuentran:

Fundador del Centro de Salud Breyna (CABA)

Director de la primera unidad de ACV de la Argentina en el Sanatorio Güemes

Más de 170 publicaciones científicas

Participación en cinco conferencias en la Academia de Ciencias del Vaticano

La exposición del Dr. Estol permitirá abordar el concepto de longevidad desde una perspectiva científica y preventiva, poniendo el acento en la importancia de vivir más años, pero con mejor calidad de vida.

Un evento consolidado en la ciudad

El proyecto que dio origen a la declaración de interés fue impulsado por el concejal Dr. Mauricio Rey, quien subrayó la relevancia del encuentro tanto para los trabajadores del sector inmobiliario como para la comunidad en general, debido al impacto formativo y social de la temática elegida.

La organización anticipó que la actividad requiere inscripción previa y cuenta con un arancel. En ediciones anteriores, estos encuentros han logrado reunir un promedio de 400 asistentes, cifra que esperan repetir este año.

Con esta octava edición, la Red Inmobiliaria Concordia reafirma su compromiso con la profesionalización del sector y con la generación de espacios que promuevan el aprendizaje y el intercambio de conocimientos, esta vez con un enfoque puesto en la salud y el bienestar de la población.

Con información de prensa H.C.D

Redacción de 7Paginas