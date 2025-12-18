Construir Futuro: nuevos vecinos de Chajari accedieron a su casa propia

La actividad contó con la presencia del Intendente de Chajarí Marcelo Borghesan, la Secretaria de Gobierno y Hacienda Elisa Moix y el Encargado del Área de Vivienda Facundo Saavedra. Las viviendas entregadas corresponden al Construir Futuro V. Del sorteo participaron 7 familias integrantes de la sexta etapa de este plan, que contaban con sus cuotas al día.

En esta oportunidad recibiron las llaves de sus viviendas los beneficiarios Iván Daniel Cardozo, cuya casa se encuentra en calle Hermano Víctor N°1835; Carlos Alberto Villán y Ana Belén Obelar que tienen su vivienda en calle Guarumba N°654 y Federico Braghini que construyó su casa en calle Güemes N° 2040. En el lugar también se eligieron por sorteo a los 4 nuevos beneficiarios que podrán comenzar con los trámites y trabajos de construcción de sus viviendas del plan Construir Futuro VI, sumándose a los 12 vecinos que ya han sido elegidos anteriormente. En este caso salieron beneficiados Jonathan Oscar Terrussi, Leandro Gabriel Serrano, Andrea Lorena Roncaglia y Lorena Beatriz Rolón.

De esta manera se sigue avanzando con la construcción de las 20 viviendas pertenecientes al Construir Futuro V, de las cuales ya se entregaron 12 de ellas y se culminó con los sorteos del orden de construcción de las viviendas del Plan Construir Futuro VI, los cuales se realizaron mensualmente dando la posibilidad de que los beneficiarios, que cuenten con las cuotas al día, avancen con la construcción de sus casas. El 4 de septiembre se llevó a cabo el primer sorteo del orden de construcción. En este caso se sortearon dos de ellos, los cuales se sumaron a dos beneficiarias que tenían prioridad por presentar certificados por enfermedades crónicas o familiar con discapacidad. El 8 de octubre se sortearon los 4 siguientes. El 12 de noviembre se sumaron 4 familias más y ahora se eligieron a los 4 nuevos beneficiarios, quedando el resto para comenzar con sus trámites en los primeros meses del 2026.

Construir Futuro: el sueño de la casa propia

El plan Construir Futuro del Gobierno Municipal consiste en un círculo solidario de construcción de viviendas destinadas a vecinos de Chajarí que cuenten con terreno propio y no sean dueños de ningún otro inmueble. El mismo comenzó a desarrollarse a partir del año 2016 y que se abona en cuotas mensuales, contando actualmente con 6 etapas que sumarán un total de 240 viviendas para familias de nuestra ciudad, de las cuales ya se entregaron 212.

Con las dos primeras etapas del Plan, un total de 64 familias accedieron a su casa propia, con la tercera etapa se hizo entrega de 93 viviendas, y con la cuarta etapa del plan Construir Futuro se entregaron otras 43 nuevas viviendas.

Ahora se avanza con otras 20 viviendas pertenecientes al Construir Futuro V, de las cuales ya se entregaron 12 de ellas y se construyen las 8 restantes en diferente etapas de avance. A principios del mes de agosto se ha realizado ante escribano público el sorteo de beneficiarios del Construir Futuro VI que sumará otras 20 unidades habitacionales para vecinos de Chajarí. En el marco del mismo ya se ha avanza con la construcción de las 12 primeras.