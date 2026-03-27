«Construyendo Puentes con China»: marcado interés del sector privado de Concordia por los mercados asiáticos

En un contexto donde la internacionalización de los productos locales es clave para el crecimiento regional, se llevó a cabo en Concordia el ciclo formativo “Construyendo Puentes con China”. La actividad, que tuvo lugar en el Centro de Convenciones, despertó un notable interés entre empresarios, emprendedores y representantes de pymes, quienes colmaron el salón tanto de forma presencial como virtual.

La jornada fue organizada de manera conjunta por el Gobierno de Entre Ríos y la Secretaría de Desarrollo Productivo de la Municipalidad de Concordia. El eje central fue brindar herramientas concretas para entender la dinámica del mercado chino y cómo posicionar la producción regional en uno de los escenarios económicos más importantes del mundo.

Experiencia internacional al servicio de lo local

El plato fuerte del encuentro fue la disertación de José Eduardo Pérez, CEO de Latin American Trade (Haikou) Co., Ltd.. Con más de 15 años de trayectoria en el desarrollo de proyectos comerciales entre Argentina y China, Pérez compartió claves sobre planificación estratégica, construcción de vínculos sostenibles y el posicionamiento de productos en el exterior.

“Me sorprendió gratamente la convocatoria y el nivel de las consultas. Hay un gran potencial en la región y muchas posibilidades de generar vínculos comerciales sólidos si se trabaja con conocimiento del mercado”, valoró el especialista tras el intercambio con los asistentes.

El Estado como nexo productivo

Por su parte, el Secretario de Desarrollo Productivo de Concordia, Federico Schattenhofer, resaltó la importancia de estos espacios de formación. “China representa una oportunidad enorme. Es fundamental entender cómo vincularnos de manera estratégica para potenciar el desarrollo regional y acercar herramientas reales a nuestros actores productivos”, señaló el funcionario.

Durante el encuentro se abordaron temas técnicos como las estrategias de exportación planificada, evitando los errores comunes y maximizando la sostenibilidad de los contratos a largo plazo.

Posible segunda vuelta

Debido al éxito de la convocatoria y la alta demanda de contenidos vinculados a la temática internacional, desde la organización no descartan realizar una nueva instancia del ciclo durante el transcurso del año.

Estas acciones reafirman el compromiso de las autoridades locales y provinciales de seguir generando puentes que permitan a las empresas de Concordia ampliar sus horizontes comerciales y fortalecer la economía de la zona de Salto Grande.

Con datos de prensa municipal

redacción de 7Paginas