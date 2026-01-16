Contaminación: inhabilitaron una playa de Concordia

Según se comunicó desde la Subsecretaría de Ambiente, los análisis fueron realizados de manera conjunta con la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU) y arrojaron valores que superan los límites máximos permitidos para el uso recreativo. En particular, se detectó la presencia de escherichia coli y enterococos en niveles que no resultan recomendables para la salud humana, especialmente en lo que respecta a la ingesta accidental de agua.

Ante esta situación, las autoridades municipales recomendaron a la comunidad no concurrir a Playa Los Sauces y, principalmente, evitar el ingreso al agua hasta tanto nuevos estudios confirmen que se han restablecido las condiciones sanitarias adecuadas.

Desde el municipio aclararon además que, de acuerdo al mismo relevamiento, Playa Nebel continúa habilitada para uso recreativo, ya que los parámetros analizados en ese sector se encuentran dentro de los valores permitidos.

El Departamento Técnico Ambiental, dependiente de la Subsecretaría de Ambiente, es el área encargada de planificar y ejecutar el Plan de Vigilancia y Monitoreo de la calidad del agua de las playas habilitadas en Concordia, tarea que se desarrolla de manera sostenida desde comienzos de este año. El objetivo del programa es obtener información actualizada sobre la salubridad de los balnearios y dar cumplimiento a lo establecido en la Resolución Provincial SMA Nº 84/07.

El plan incluye un seguimiento semanal con toma de muestras para evaluar distintos parámetros microbiológicos asociados a agentes patógenos, así como también la observación visual ante eventuales floraciones algales, a fin de garantizar condiciones seguras para los vecinos y turistas que utilizan las playas de la ciudad.