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Viernes 24 de julio de 2026
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Continúa abierta la convocatoria del Fondo «Jóvenes en Acción Climática 2026» para financiar proyectos ambientales en Concordia

La Municipalidad de Concordia recordó que continúa abierta la inscripción para participar del Fondo "Jóvenes en Acción Climática Concordia 2026", un programa internacional que financiará proyectos ambientales impulsados por jóvenes de la ciudad. La convocatoria permanecerá vigente hasta el próximo 4 de agosto.
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Redacción 7Paginas

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Concordia fue seleccionada como una de las 300 ciudades del mundo que forman parte de esta iniciativa promovida por Bloomberg Philanthropies y Ciudades y Gobiernos Locales Unidos (CGLU), cuyo objetivo es fomentar la participación juvenil en la búsqueda de soluciones frente al cambio climático.

El programa otorgará subvenciones no reintegrables de entre 1.000 y 5.000 dólares estadounidenses para proyectos vinculados a la acción climática, la innovación ambiental y la participación comunitaria.

Quiénes pueden participar

La convocatoria está destinada a organizaciones sin fines de lucro con presencia en Concordia que presenten iniciativas lideradas por jóvenes de entre 15 y 24 años.

Cada proyecto deberá ser diseñado y ejecutado por un equipo integrado por al menos tres jóvenes y contar con el acompañamiento de una organización patrocinadora.

Podrán presentar propuestas asociaciones civiles, fundaciones, cooperadoras escolares, clubes sociales y deportivos, universidades y otras instituciones de la comunidad. Cada entidad tendrá la posibilidad de inscribir hasta tres proyectos.

Ejes temáticos

Las iniciativas deberán estar orientadas a alguna de las siguientes áreas:

Energías renovables y eficiencia energética.

Educación para la acción climática.

Biodiversidad, infraestructura verde y adaptación al cambio climático.

Gestión sostenible de residuos y economía circular.

Mentorías y votación juvenil

Los proyectos que superen la primera instancia de evaluación participarán de un proceso de mentorías y fortalecimiento técnico antes de la selección definitiva.

Además, uno de los proyectos ganadores será elegido mediante una votación virtual abierta en la que podrán participar jóvenes de entre 15 y 24 años.

Fechas clave

La inscripción permanecerá abierta hasta el 4 de agosto de 2026, mientras que los proyectos seleccionados serán anunciados el 28 de agosto.

Las iniciativas comenzarán a ejecutarse en septiembre y se desarrollarán hasta marzo de 2027.

Quienes deseen obtener más información o realizar consultas pueden comunicarse al correo electrónico jovenesyaccionclimaconcordia@gmail.com o acercarse a la Subsecretaría de Ambiente, ubicada en Salta y Avenida Néstor Kirchner, de lunes a viernes, de 7 a 13 horas.