Continúa el abordaje integral para actualizar la tarjeta sube en el centro de Convenciones Concordia

El director de Tránsito y Transporte Emanuel Galli resaltó que “la gente manifiesta su gratitud por la atención y sobre todo por el boleto estudiantil. Esto significa un gran beneficio para el ciudadano ya que representa un cambio histórico para nuestra ciudad”.

“Aquella persona que no tenga ningún beneficio va a poder contar con el atributo del boleto concordiense” indicó Galli, explicando que para ello, lo único que necesita “es traer una copia del DNI original para tramitar la tarjeta SUBE. En el caso de que lo tenga, solamente tiene que traer el DNI original”.

En el caso de que no hayan hecho ningún trámite y necesiten la tarjeta, “estas personas deberán acercarse con la fotocopia del DNI para constatar que sea un ciudadano de nuestra ciudad” detalló.

Quiénes cuenten con la Tarifa Social Federal activa, no deben realizar ningún tipo de trámite adicional.

El intendente Francisco Azcué destacó la implementación del boleto estudiantil gratuito “ya que trae muchos beneficios para los vecinos de Concordia, facilitando la posibilidad de que los alumnos de primaria y secundaria puedan llegar sin problemas a los establecimientos educativos”.

Por último Galli informó que en las próximas semanas “continuaremos trabajando sobre el tema en las diferentes unidades de gestión: en la Plaza 25 de Mayo y en la terminal de Ómnibus de 8 a 17 horas, mientras que en la sede de Tránsito, el horario de atención sobre la actualización es de 7:30 de la mañana a 12:30 horas”.