Continúa el alerta amarillo: hasta cuándo seguirá la inestabilidad en la región de Salto Grande

Según el último informe emitido este domingo por la mañana al que tuvo acceso 7Paginas, el alerta naranja alcanza a Diamante, La Paz, Nogoyá, Paraná y Villaguay, donde se esperan tormentas de mayor intensidad. En tanto, el resto de los departamentos entrerrianos, entre ellos Concordia y la región de Salto Grande, permanecen bajo alerta amarillo.

Condiciones en la región de Salto Grande

La jornada de este domingo comenzó con una mínima de 20 grados y se espera una máxima de 25 grados, con lluvias persistentes durante la mañana. Para la tarde, se pronostican tormentas aisladas con una probabilidad del 70%, y por la noche podrían registrarse tormentas fuertes.

El lunes, el SMN anticipa una mínima de 14 grados y una máxima de 22 grados, con un 70% de probabilidades de tormentas aisladas en la madrugada y un 100% de tormentas fuertes en horas de la mañana. Por la tarde ya no se anuncian lluvias, aunque el cielo permanecerá mayormente nublado.

El martes continuará la inestabilidad con temperaturas que oscilarán entre los 14 y 20 grados, y baja probabilidad de precipitaciones aisladas durante toda la jornada. En tanto, para el miércoles se espera una mínima de 15 grados y una máxima de 22 grados, con cielo mayormente nublado y sin pronóstico de tormentas.

Las autoridades recomiendan a la población mantenerse informada a través de los canales oficiales del SMN, evitar circular en zonas anegadas y extremar las precauciones en la vía pública durante el desarrollo de tormentas.

(Foto, centro de Concordia)