Continúa el alerta por altas temperaturas: así estará este martes en la región de Salto Grande

En Concordia y la región de Salto Grande, este martes se presentará con características muy similares a las registradas durante la jornada del lunes. Según el pronóstico oficial, se prevé una temperatura mínima de 25 grados y una máxima que alcanzará los 36 grados, en un contexto de temperaturas extremas que afectan a la zona.

La jornada será mayormente soleada, con cielo algo nublado, lo que podría generar un incremento de la sensación térmica, teniendo en cuenta que los vientos estarán en calma y la humedad rondará el 54%.

Desde el SMN advierten que este escenario de calor intenso podría extenderse al menos hasta el próximo viernes, por lo que se recomienda a la población extremar los cuidados, mantenerse hidratada, evitar la exposición prolongada al sol en las horas centrales del día y prestar especial atención a niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas.

Foto: Marcelo Gonzalez

Redaccion de 7Paginas