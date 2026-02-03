7PAGINAS

Lunes 2 de febrero de 2026
Continúa el alerta por altas temperaturas: así estará este martes en la región de Salto Grande

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) renovó el alerta naranja por altas temperaturas para gran parte de la provincia de Entre Ríos, con especial énfasis en el norte entrerriano, donde se espera que las condiciones de calor extremo se mantengan durante los próximos días.
Redacción 7Paginas

En Concordia y la región de Salto Grande, este martes se presentará con características muy similares a las registradas durante la jornada del lunes. Según el pronóstico oficial, se prevé una temperatura mínima de 25 grados y una máxima que alcanzará los 36 grados, en un contexto de temperaturas extremas que afectan a la zona.

La jornada será mayormente soleada, con cielo algo nublado, lo que podría generar un incremento de la sensación térmica, teniendo en cuenta que los vientos estarán en calma y la humedad rondará el 54%.

Desde el SMN advierten que este escenario de calor intenso podría extenderse al menos hasta el próximo viernes, por lo que se recomienda a la población extremar los cuidados, mantenerse hidratada, evitar la exposición prolongada al sol en las horas centrales del día y prestar especial atención a niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas.

