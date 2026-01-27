Continúa el calor, pero se suma la inestabilidad en Concordia y la región

En tanto, para el miércoles se anuncian condiciones similares, con un 40% de probabilidades de chaparrones tanto durante la madrugada como en horas de la tarde. La temperatura mínima se ubicará nuevamente en torno a los 23 grados, mientras que la máxima alcanzará los 36.

Hacia el jueves, el tiempo tenderá a mejorar, con el regreso del sol y cielo parcialmente nublado. Se prevé una mínima de 22 grados y una máxima de 34. Estas condiciones se mantendrían durante el cierre de la semana, ya que para el viernes se esperan temperaturas similares, sin cambios significativos.

Ante este escenario, se recomienda a la población tomar precauciones frente al calor intenso, mantenerse hidratados y evitar la exposición al sol en las horas de mayor temperatura.

Foto: Marcelo Gonzáles

Redaccion de 7Paginas