Continúa el conflicto en Bomberos Voluntarios de Federación: la nueva comisión no podría asumir por falta de entrega de documentación

La nueva comisión es presidida por el empresario Sergio Dezzuto, quien fue electo para encabezar la institución tras un prolongado período de acefalía y luego de que se demorara la convocatoria a la asamblea para renovar las autoridades.

Sin embargo, una situación llamativa generó sorpresa entre socios y vecinos: el expresidente Gabriel Román, cuestionado durante su gestión por distintos sectores de la institución, fue elegido como vicepresidente de la nueva comisión.

El traspaso de autoridades sigue sin concretarse

Según la información recabada por un cronista de 7Paginas, Román se estaría negando a entregar la documentación institucional, especialmente la relacionada con la administración y la contabilidad de la entidad.

Siempre de acuerdo con las fuentes consultadas por este medio, esa documentación no se encontraría actualmente en el cuartel, situación que impediría al flamante presidente ejercer plenamente sus funciones y asumir formalmente la conducción de la institución.

Entre las explicaciones que, según trascendió, habría brindado Román figura que la documentación no será entregada mientras se desarrolla una obra dentro del cuartel, argumento que genera cuestionamientos entre integrantes de la nueva conducción.

Interrogantes sobre los organismos de control

La situación también despierta interrogantes respecto de las acciones que podrían adoptar los organismos de fiscalización.

Según pudo saber 7Paginas, hasta el momento la nueva comisión no habría recurrido a la Justicia para solicitar que se intime a la anterior conducción a entregar toda la documentación institucional.

Entre los integrantes de la nueva comisión figuran, además de Dezzuto, vecinos de reconocida trayectoria en la comunidad como Juan Calvo, Héctor Romero, Gisela Colombo, Erica Batalla y Osiris Landa, entre otros.

También surgen dudas sobre la intervención de los organismos competentes para controlar el funcionamiento de la asociación.

Una institución con dificultades administrativas

De acuerdo con la información recogida por este medio, el cuartel habría atravesado serios inconvenientes administrativos durante los últimos años.

Entre ellos se menciona la demora en la renovación de autoridades y la falta de presentación de balances, situación que habría derivado en la pérdida de la personería jurídica y, como consecuencia, en la interrupción de la percepción de subsidios destinados al funcionamiento del cuerpo de bomberos.

Asimismo, persisten los interrogantes sobre el rol que podría asumir la Federación Entrerriana de Asociaciones de Bomberos Voluntarios, teniendo en cuenta la importancia institucional del cuartel para la seguridad de la comunidad.

Mientras tanto, la incertidumbre continúa y la transición institucional permanece paralizada, a la espera de que se regularice la situación administrativa y la nueva conducción pueda asumir plenamente sus funciones.

Cabe señalar que las presuntas irregularidades mencionadas en esta nota surgen de información aportada a este medio y no constituyen, hasta el momento, hechos acreditados por resolución judicial o administrativa. Tampoco se conoce públicamente una respuesta del expresidente Gabriel Román respecto de estos señalamientos.