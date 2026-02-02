Continúa el humor este verano en La Cigarrera Cultural

Según informaron a 7Paginas, todos los jueves, viernes y algunos sábados de enero y febrero, el público podrá disfrutar de distintas obras teatrales que recorren diversos géneros y temáticas, siempre desde una mirada humorística. Las funciones comienzan a las 21:30 horas y se realizan en La Cigarrera Cultural, ubicada en San Lorenzo Este 206.

Las reservas pueden realizarse al teléfono 345 6265828, y la sala cuenta con ambiente climatizado y barra con precios accesibles, lo que convierte a la propuesta en una opción ideal para las noches de verano.

Función especial este miércoles

En el marco del ciclo, este miércoles 4 de febrero a las 21:00 horas, se volverá a poner en escena la obra “Esta es la historia que van a contar”, una adaptación del texto “La hora nona” de la reconocida autora argentina Patricia Zángaro. El montaje corresponde al trabajo final del taller anual de teatro coordinado por Patricia Velzi, correspondiente al año 2025.

La obra propone una mirada sensible y profunda, invitando a la reflexión colectiva: “Luego de la destrucción, cada pedazo es una voz gritando en el vacío. Este trabajo pretende lo contrario. Muchos son los que sufren por los caminos… y porque cada voz cuenta, es hora de escucharnos”, señala la reseña.

El elenco está integrado por Claudia Luna, María Noel Mouesca, Catalina Vidal, Alanis Buchanan, Alberto Reyes, Norma Yoya, Santiago David, Sergio Calvo, Silvia Seri, Soledad Iturburu y Liliana Ferreira.

Las entradas tienen un valor de $8.000 y las reservas para esta función pueden realizarse al 345 5203061.