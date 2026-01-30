Continúa el monitoreo de la calidad del agua en las playas de Concordia y recomiendan respetar la cartelería preventiva

El programa contempla un seguimiento semanal, con toma de muestras para evaluar distintos parámetros microbiológicos de agentes patógenos, además de la observación visual de posibles floraciones algales. En caso de detectarse valores que superen los límites establecidos por la Resolución (SMA) 84/07, se notifica de manera inmediata a las autoridades correspondientes para la adopción de las medidas necesarias.

En este marco, también se llevó adelante la capacitación de guardavidas y personal de salud, con el objetivo de concientizar sobre cómo actuar ante la presencia de cianobacterias producto de las floraciones algales, poniendo especial énfasis en el autocuidado y la prevención.

Sistema de cartelería preventiva

Como parte del plan, el Municipio dispuso cartelería con un sistema de semáforo, ubicada en las garitas de guardavidas y junto a las banderas de salubridad, que indica el estado del agua y las acciones preventivas recomendadas:

Color verde (Nivel de vigilancia): el agua puede utilizarse para actividades recreativas, ya que presenta un aspecto limpio, sin floraciones algales.

Color amarillo (Nivel de alerta 1): indica riesgo moderado. El agua puede presentar apariencia de “yerba” dispersa o masa verde brillante. Se recomienda lavarse con agua limpia luego del baño.

Color rojo (Nivel de alerta 2): se recomienda no bañarse cuando se observa en el agua o la orilla una masa pastosa verde oscura o amarronada, ya que puede tratarse de floraciones algales con algas vivas y muertas capaces de liberar toxinas.

Recomendaciones para los bañistas

Desde el Municipio también recordaron a la comunidad una serie de medidas preventivas, entre ellas: no beber agua de ríos o lagos, evitar tragar agua durante el baño, enjuagar con agua limpia el cuerpo y la ropa si entran en contacto con floraciones algales, y evitar sumergir mucosas como ojos y nariz ante la presencia de cianobacterias.

Con estas acciones, la Municipalidad de Concordia reafirma su compromiso con el cuidado del ambiente y la protección de la salud pública, promoviendo el uso seguro y responsable de los espacios naturales recreativos de la ciudad.