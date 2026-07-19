Continúa el operativo de asistencia por el temporal en Concordia: más de 50 familias ya solicitaron ayuda

La Municipalidad de Concordia continúa desarrollando un importante operativo de emergencia para asistir a las familias damnificadas por el intenso temporal que provocó importantes destrozos durante la madrugada del sábado.

Por disposición del intendente Francisco Azcué, todas las áreas municipales permanecen trabajando de manera coordinada para atender las consecuencias del fenómeno meteorológico, restablecer los servicios esenciales y recuperar la transitabilidad en los sectores más afectados.

Desde el inicio de la emergencia, el jefe comunal encabezó el seguimiento permanente de la situación junto al Comité Operativo y funcionarios de las distintas secretarías, priorizando la asistencia a los vecinos y la intervención en los barrios con mayores daños.

Los barrios más afectados

Los trabajos continúan principalmente en Villa Zorraquín, Osvaldo Magnasco, Barrio Golf, Pampa Soler y La Arrocera, donde cuadrillas municipales realizan tareas de limpieza, retiro de árboles y ramas caídas, restitución de postes, despeje de calles y recuperación de la infraestructura dañada por el temporal.

Uno de los operativos de mayor magnitud se desarrolla en Pampa Soler, donde fueron destinados cinco camiones, una retroexcavadora y dos palas cargadoras para restablecer la circulación y permitir el ingreso seguro a las viviendas afectadas.

En paralelo, personal de la Secretaría de Servicios Públicos continúa retirando árboles caídos que obstaculizan la circulación, colaborando con la restitución de postes para facilitar la normalización del servicio eléctrico y ejecutando trabajos de limpieza en desagües pluviales y alcantarillas para mejorar el escurrimiento del agua.

Desde el Municipio solicitaron a la población evitar circular por las zonas intervenidas y respetar la señalización preventiva debido al intenso movimiento de maquinaria pesada y personal municipal.

Más de medio centenar de pedidos de asistencia

La Subsecretaría de Desarrollo Social informó que hasta la noche del sábado se habían registrado 56 solicitudes de asistencia provenientes de distintos barrios de la ciudad, priorizándose la atención de las familias que presentan mayores condiciones de vulnerabilidad.

Los vecinos que necesiten ayuda pueden comunicarse mediante el WhatsApp 345-413-2744, concurrir a las oficinas de Desarrollo Social ubicadas en Roque Sáenz Peña y La Rioja o acercarse a la comisaría más cercana para canalizar el pedido.

Se normaliza el servicio de agua

En relación con el abastecimiento de agua potable, el Ente Descentralizado de Obras Sanitarias (EDOS) informó que la puesta en funcionamiento de la Planta Potabilizadora permitió comenzar a normalizar el servicio durante la tarde del sábado.

Sin embargo, todavía existen sectores donde el suministro continúa afectado debido a la falta de energía eléctrica, especialmente en Osvaldo Magnasco, donde las bombas distribuidoras aún no pueden operar con normalidad.

Ante esta situación, la Municipalidad dispuso el abastecimiento mediante camiones cisterna, garantizando el suministro de agua potable hasta que el servicio eléctrico quede completamente restablecido.

Operativo permanente

Desde el Ejecutivo municipal remarcaron que el operativo continuará durante toda la jornada del domingo y mientras persistan las consecuencias del temporal.

El trabajo conjunto de las distintas áreas busca asistir a las familias afectadas, recuperar los espacios públicos y restablecer progresivamente los servicios esenciales, en un contexto en el que el Servicio Meteorológico Nacional mantiene alertas por nuevas tormentas para la región.

Con informacion de prensa municipal

Redaccion de 7Paginas