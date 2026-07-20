Continúa el operativo municipal en Concordia: ya asistieron más de 200 familias afectadas por el temporal

Las tareas siguen concentrándose en las zonas que sufrieron los mayores daños, entre ellas Villa Zorraquín, Osvaldo Magnasco, Pampa Soler y La Arrocera, donde continúan los trabajos de limpieza, remoción de árboles y ramas caídas, además del restablecimiento progresivo de los servicios públicos.

Desde la Secretaría de Servicios Públicos informaron a 7Paginas, que las cuadrillas trabajan de manera coordinada para despejar calles y recuperar la transitabilidad en los sectores más comprometidos. En paralelo, la Dirección de Electrotecnia lleva adelante la remoción y el recambio de postes dañados, en conjunto con empresas de la ciudad, para avanzar en la normalización del suministro eléctrico.

Asimismo, se informó que ya fueron puestos nuevamente en funcionamiento la mayoría de los semáforos de la ciudad, quedando pendientes únicamente los ubicados en Villa Zorraquín, debido a que aún existen sectores sin energía eléctrica.

Más de 200 pedidos de asistencia

En cuanto al trabajo social, la Subsecretaría de Desarrollo Social confirmó que hasta la noche del domingo se registraron 205 pedidos de asistencia de familias damnificadas por el temporal.

La atención prioriza los casos de mayor vulnerabilidad y complejidad, mediante relevamientos realizados por agentes territoriales y equipos de asistencia que continúan recorriendo los barrios afectados.

La Municipalidad recordó que los vecinos pueden solicitar ayuda enviando un mensaje de WhatsApp al 345 413-2744, además de acercarse personalmente a las oficinas ubicadas en la esquina de Sáenz Peña y La Rioja.

Relevan daños en comercios y sectores productivos

Paralelamente al operativo de emergencia, el municipio comenzó un relevamiento de los daños sufridos por establecimientos comerciales y productivos que también fueron afectados por el temporal.

En ese marco, el intendente Francisco Azcué analiza la implementación de mecanismos de acompañamiento para el sector, que podrían incluir excepciones o alivios fiscales para quienes registraron importantes pérdidas materiales.

Centros de salud con atención garantizada

Desde la Secretaría de Salud se informó que todos los Centros de Atención Primaria permanecen abiertos y brindando atención a la comunidad. En el caso del centro de salud de Osvaldo Magnasco, si bien continúa sin suministro eléctrico, la atención médica se mantiene garantizada.

Finalmente, las autoridades reiteraron el pedido a la población de evitar circular por las zonas donde continúan los trabajos de limpieza y reparación, respetando la señalización preventiva, ya que en esos sectores sigue siendo intenso el movimiento de maquinaria pesada, vehículos y personal municipal.