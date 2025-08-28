7PAGINAS

Jueves 28 de agosto de 2025
Continua el plan de mejoras de la traza vial de Concordia

La Municipalidad de Concordia, en un trabajo llevado adelante por la Secretaría de Desarrollo Urbano, continúa ejecutando diariamente el programa de perfilado y reparación de calles en distintos puntos de la ciudad.
En lo que respecta a las calles sin pavimentar, en los sectores más afectados se efectúan tareas de perfilado, que comprende el aporte de suelo estabilizado (triturado basáltico) y cemento portland, tal lo realizado en esta semana en calles 2 de Abril, entre Teniente Ibáñez y Ricardo Rojas; Guatemala entre Pablo VI y Juan XXIII y Honduras, entre Juan  Pablo I y Avenida Unión, en Villa Adela.

Además se ejecutan trabajos de reparación de bocacalles en sectores como por ejemplo en las intersecciones de calle Urquiza con Vélez Sarsfield, Espejo y Tucumán.

 