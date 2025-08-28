Continua el plan de mejoras de la traza vial de Concordia

En lo que respecta a las calles sin pavimentar, en los sectores más afectados se efectúan tareas de perfilado, que comprende el aporte de suelo estabilizado (triturado basáltico) y cemento portland, tal lo realizado en esta semana en calles 2 de Abril, entre Teniente Ibáñez y Ricardo Rojas; Guatemala entre Pablo VI y Juan XXIII y Honduras, entre Juan Pablo I y Avenida Unión, en Villa Adela.

Además se ejecutan trabajos de reparación de bocacalles en sectores como por ejemplo en las intersecciones de calle Urquiza con Vélez Sarsfield, Espejo y Tucumán.